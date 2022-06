અગ્નિપથ યોજના હેઠળ ત્રણ-દિવસમાં IAFને 56,950 અરજી મળી

નવી દિલ્હીઃ ઇન્ડિયન એર ફોર્સને અગ્નિપથ રિક્રૂટમેન્ટ યોજના હેઠળ રવિવાર સુધીમાં 50,000થી વધુ અરજીઓ મળી હતી. આ યોજનાના રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા શરૂ કર્યાના માત્ર ત્રણ દિવસમાં સરકારને 56,950 કરતાં વધુ અરજીઓ મળી હતી. સરકારે અગ્નિવેશ યોજના બહાર પાડી પછી વિવિધ રાજ્યોમાં આ યોજનાનો વ્યાપક હિંસાત્મક વિરોધ થયો હતો. અરજીઓની સંખ્યા પરથી અંદાજ લગાવી શકાય છે કે અગ્નિપથ યોજનામાં ભરતી થવા માટે યુવાનોમાં કેટલો ઉત્સાહ છે.

અગ્નિપથ યોજના સામે કેટલાક દિવસો પહેલાં ઠેકઠેકાણે વિરોધ પ્રદર્શનો થયાં હતાં. કેટલીય જગ્યાએ હિંસક પ્રદર્શન થયાં હતાં. ટ્રેનો, ગાડીઓ અને બસોને આગ ચાંપવામાં આવી હતી, પણ સેના તરફથી મક્કમપણે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી કે આ ભરતી યોજનાને પરત નહીં લેવામાં આવે.

56960 !

That's the total number of applications received till date from future #Agniveers in response to the #Agnipath recruitment application process on https://t.co/kVQxOwkUcz

Registration closes on 05 July 2022.

Details about the process available on the website. pic.twitter.com/fkq4HQ3cbx

— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 26, 2022