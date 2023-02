હૈદરાબાદઃ તેલંગાણાના બીબીનગરની પાસે વિશાખાપટ્ટનમ-સિકંદરાબાદ ગોદાવરી એક્સપ્રેસના છ ડબ્બા પાટા પરથી ખડી પડ્યા હતા. જોકે આ ઘટનામાં કોઈ પણ પ્રકારના નુકસાનના સમાચાર નથી, ટ્રેનના પાટા પરથી ખડી પડતાં પેસેન્જરોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. દક્ષિણ-મધ્ય રેલવેએ ટ્વીટ કરીને આ માહિતી આપી હતી.

દક્ષિણ-મધ્ય રેલવેના જણાવ્યા મુજબ વિશાખાપટ્ટનમ-સિકંદરાબાદ ગોદાવરી એક્સપ્રેસ ગાડી નંબર 12727ના S1થી માંડીને S4 અને GS-SLR સુધીના છ ડબ્બા પાટા પરથી ઊતરી ગયા હતા. આ ટ્રેન હૈદરાબાદથી વિશાખાપટ્ટનમ જઈ રહી હતી. આ ઘટના આજે સવારની છે. એનાથી કોઈ મોટી દુર્ઘટના થતાં-થતાં રહી ગઈ હતી. એના માટે 040 27786666 પણ જારી કરવામાં આવ્યો છે.

— South Central Railway (@SCRailwayIndia) February 15, 2023