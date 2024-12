ભાજપના સિનિયર નેતા લાલકૃષ્ણ અડવાણી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા

નવી દિલ્હીઃ ભાજપના દિગ્ગજ નેતા અને ભૂતપૂર્વ ઉપ વડા પ્રધાન લાલ કૃષ્ણ અડવાણીની તબિયત બગડી છે. જેથી તેમને દિલ્હીની એપોલો હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. હાલ તેઓ ન્યુરોલોજી વિભાગના સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ ડો. વિનીત સૂરીની દેખરેખમાં છે. જોકે તેમની તબિયત સ્થિર હોવાનું કહેવાય છે. છેલ્લા બે અઠવાડિયાથી તેમની તબિયત નાદુરસ્ત હતી. લાલકૃષ્ણ અડવાણીને આ વર્ષે ઓગસ્ટમાં પણ એપોલો હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

લાલકૃષ્ણ અડવાણીને એક મહિના પહેલા 26મી જૂન રાત્રે વાગ્યે તેમને દિલ્હી એમ્સના યુરોલોજી વિભાગમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ડૉ. અમલેશ શેઠની દેખરેખ હેઠળ તેની સારવાર કરવામાં આવી હતી અને બીજા દિવસે રજા આપવામાં આવી હતી.

Veteran BJP leader Lal Krishna Advani has been admitted to Delhi’s Apollo Hospital. His condition is stable: Hospital source

