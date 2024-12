શંભુ બોર્ડરથી ખેડૂતોની દિલ્હી કૂચ શરૂઃ અનેક ગામોમાં ઇન્ટરનેટ બંધ

નવી દિલ્હીઃ MSP સહિત તમામ માગોને લઈને દેખાવો કરી રહેલા ખેડૂતોએ દિલ્હી કૂચ શરૂ કરી છે. 101 ખેડૂતો શંભુ બોર્ડરથી દિલ્હી કૂચ માટે નીકળ્યા છે. જોકે શંભુ બોર્ડરે તહેનાત પોલીસ કર્મચારીઓએ બેરિકેડિંગ કરીને તેમનો રસ્તો રોક્યો છે. પોલીસે તેમને અટકાવવા માટે ટિયરગેસના સેલ પણ છોડ્યા છે અને વોટર કેનનનો ઉપયોગ કર્યો છે.

પંજાબ અને હરિયાણાની સરહદે દેશના ખેડૂતોનું આંદોલન સતત જારી છે. આ દેખાવાના 307મા દિવસે ખેડૂતો કેન્દ્ર સરકારની સાથે વાતચીતની માગ પર અડગ છે. કિસાન મજદૂર મોરચા (KMM)ના નેતા સરવન સિંહ પંઢેરે આ મુદ્દે સરકારની કામગીરી પર સવાલ ઊભા કર્યા હતા. તેમણે PM મોદી અને કૃષિપ્રધાન શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ પર ચૂપ રહેવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.આ પહેલાં KMMના નેતા સરવન સિંહ પંઢેરે ઘોષણા કરી હતી કે 101 ખેડૂતોની એક નવી ટુકડી હરિયાણાની શંભુ બોર્ડરથી દિલ્હી તરફ કૂચ કરશે.

VIDEO | Police use water cannons to disperse protesting farmers. Visuals from #ShambhuBorder. A ‘jatha’ of 101 farmers has resumed their foot march to Delhi at 12 noon to press the Centre for various demands including a legal guarantee for minimum support price.

