જમ્મુ-કાશ્મીરના કુલગામમાં સુરક્ષા દળોએ પાંચ આતંકવાદીને કર્યા ઠાર

શ્રીનગરઃ જમ્મુ-કાશ્મીરના કુલગામ જિલ્લાના કદ્દેર વિસ્તારમાં સેના અને પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. આ ઓપરેશનમાં સુરક્ષા દળોએ મોટી સફળતા મળી છે, જેમાં પાંચ આતંકવાદીઓને સુરક્ષા દળોએ ઢેર કર્યા છે. આ અથડામણમાં બે જવાન પણ ઘાયલ થયા છે.

સુરક્ષા દળોને સંદિગ્ધ આતંકવાદીઓ હોવાની સૂચના મળી હતી. ત્યાર પછી કુલગામ જિલ્લાના કદ્દેર વિસ્તારમાં દળોએ ઘેરાવ કર્યો હતો, જેમાં આ એન્કાઉન્ટરમાં પાંચ આતંકવાદી ઠાર માર્યાના અહેવાલ છે. આ ઉપરાંત એન્કાઉન્ટરમાં બે જવાન પણ ઘાયલ થયા છે. આતંકવાદીઓએ સુરક્ષા દળો પર ભારે ગોળીબાર શરૂ કરી દીધો હતો. ત્યાર પછી સેનાના જવાનોએ જવાબી કાર્યવાહી કરી છે.

OP KADER, Kulgam

On 19 Dec 24, based on specific intelligence input regarding presence of terrorists, a Joint Operation launched by #IndianArmy & @JmuKmrPolice at Kader, Kulgam. Suspicious activity was observed by vigilant troops and on being challenged, terrorists opened… pic.twitter.com/9IxVKtDZkl

— Chinar Corps🍁 – Indian Army (@ChinarcorpsIA) December 19, 2024