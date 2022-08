રુચિરા UNમાં ભારતના નવાં કાયમી પ્રતિનિધનો કાર્યભાર સંભાળશે

નવી દિલ્હીઃ સિનિયર ડિપ્લોમેટ રુચિરા કંબોજ આજથી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN)માં ભારતના નવા કાયમી પ્રતિનિધિ તરીકે કાર્યભાર સંભાળવા માટે તૈયાર છે. તેઓ સોમવારે ન્યુ યોર્ક પહોંચ્યાં હતાં. આ સાથે તેઓ ન્યુ યોર્ક સ્થિત યુનાઇટેડ નેશન્સના વડા મથકમાં ભારતનાં પહેલાં મહિલા રાજદૂત હશે. તેઓ UNમાં ભારતના હાલના કાયમી પ્રતિનિધિ TS તિરુમૂર્તિની જગ્યા લેશે.

રુચિરા કમ્બોજ ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસની 1987ની બેચના અધિકારી છે. તેમણે ટ્વીટ કર્યું હતું કે UNમાં ભારતના કાયમી પ્રતિનિધિ તરીકે હાલમાં ન્યુ યોર્ક પહોંચ્યાં છે. સુરક્ષા પરિષદમાં તેમના સહયોગી રાજદૂતોથી મળીને બહુ સારું લાગ્યું.આ નવા દ્વારા દેશની સેવા કરવાનું માટા માટે બહુ સન્માનની વાત છે.

