PMએ DUના શતાબ્દી સમારોહમાં સામેલ થવા મેટ્રોની મજા માણી

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હી યુનિવર્સિટી (DU) 30 જૂન, 2023એ 100 વર્ષ પૂરાં થવા પર શતાબ્દી સમારોહની ઊજવી રહી છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હી યુનિવર્સિટીના શતાબ્દી સમારોહમાં સામેલ થવા માટે મેટ્રોમાં પ્રવાસ કર્યો હતો. તેમણે મેટ્રોમાં યાત્રા કરી રહેલા કેટલાય લોકો સાથે વાતચીત કરી હતી. વડા પ્રધાને ટ્વીટ કરીને એની માહિતી આપી હતી. તેમણે લખ્યું હતું કે DU કાર્યક્રમના રસ્તામાં યુવાઓને સહ-પ્રવાસીઓ સાથે વાતચીત કરવાની મજા આવી.

DUના સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સને 100 વર્ષ પૂરાં થતાં શણગારવામાં આવ્યું હતું. એમાં ઠેર-ઠેર વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ શતાબ્દી સમારોહ માટે ભવ્ય સ્ટેજ બનાવવામાં આવ્યું હતું.

On the way to the DU programme by the Delhi Metro. Happy to have youngsters as my co-passengers. pic.twitter.com/G9pwsC0BQK

— Narendra Modi (@narendramodi) June 30, 2023