મોરિશિયસના લોકો રામભક્તિમાં ડૂબ્યાઃ PMએ રામભજન શેર કર્યું

નવી દિલ્હીઃ અયોધ્યામાં રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં બે દિવસ બચ્યા છે. રામ લલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને દેશ વિદેશમાં ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વડા પ્રધાન મોદીએ મોરિશિયસના લોકોએ ગાયેલા એક રામ ભજન અને કથાને શેર કરી છે.

વડા પ્રધાન મોદીએ X પર એ ગીતને શેર કરતાં લખ્યું છે કે મોરિશિયસના અદભુત લોકોએ પોતાની પરંપરાને જાળવી રાખી છે અને એમાં કથા અને ભજનના માધ્યમથી રામ ભક્તિ પણ સામેલ છે. આટલાં વર્ષો સુધી આટલી ઘેરી સાંસ્કતિક વારસાને અને ભક્તિને ફૂલીફાલી રહી છે, એ જોઈને બહુ સારું લાગી રહ્યું છે.

The wonderful people of Mauritius have preserved their traditions and this includes Ram Bhakti through Kathas and Bhajans.

Great to see such deep cultural roots and devotion thriving for so many years. #ShriRamBhajan https://t.co/PKTNBuNAfbhttps://t.co/Qt8w4qMaDY…

