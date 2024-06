મોદીના શપથ પર પાકિસ્તાની PM શાહબાઝ શરીફે કરી આ પોસ્ટ, જાણો શું કહ્યું

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સતત ત્રીજી વખત દેશના પીએમ બનવા પર તમામ દેશો અભિનંદન સંદેશ મોકલી રહ્યા છે. રવિવારે (9 જૂન, 2024)ના રોજ પીએમ મોદીના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં માલવિડના પ્રમુખ મોહમ્મદ મુઈઝુએ પણ હાજરી આપી હતી. બંને દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવપૂર્ણ સંબંધો વચ્ચે આ કાર્યક્રમમાં તેમની ભાગીદારીને સકારાત્મક વલણ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન પાડોશી દેશ પાકિસ્તાને પણ પીએમ મોદીને અભિનંદન પાઠવ્યા છે.

પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું કે નરેન્દ્ર મોદીને ભારતના વડાપ્રધાન બનવા પર અભિનંદન.

Felicitations to @narendramodi on taking oath as the Prime Minister of India.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 10, 2024