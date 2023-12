આર્ટિકલ 370ને દૂર કરવાનો આદેશ બંધારણીય કાયદેસરઃ SC

નવી દિલ્હીઃ સુપ્રીમ કોર્ટની પાંચ સભ્યોની બેન્ચે બંધારણના આર્ટિકલ 370ની જોગવાઈને દૂર કરવાને પડકાર આપતી અરજીઓ પર ચુકાદો આપતાં CJI ડી. વાય ચંદ્રચૂડે કહ્યું હતું કે આર્ટિકલ 370 એક હંગામી જોગવાઈ છે. જમ્મુ-કાશ્મીર પાસે દેશનાં અન્ય રાજ્યોથી અલગ આંતરિક સાર્વભૌમત્વ નથી.

સુપ્રીમ કોર્ટમાં કલમ 370 હટાવવાના નિર્ણય વિરુદ્ધ કુલ 22 અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેના પર સતત 16 દિવસ સુધી મેરેથોન સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે આજે ચુકાદો આપતાં કહ્યું હતું કે આ નિર્ણય લેવાનો રાષ્ટ્રપતિને અધિકાર છે. આમ કરવું એ બંધારણીય રીતે યોગ્ય જ હતું એવું સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું. પાંચ ઓગસ્ટ, 2019માં લેવાયેલા આર્ટિકલ 370 હટાવવાનો આ નિર્ણય આ કારણે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આપેલ ચુકાદા પ્રમાણે નિર્ણય યથાવત રહેશે.

We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir by 30 September 2024: CJI DY Chandrachud#Article370 #SupremeCourt #NayaJammuKashmir #SupremeCourtOfIndia pic.twitter.com/8k44j4SRbJ

— DD News (@DDNewslive) December 11, 2023