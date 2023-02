અનેક દેશો ભારતની UPI તરફ આકર્ષિત થયાઃ PM મોદી

નવી દિલ્હીઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે રેડિયો પ્રોગ્રામ ‘મન કી બાત’ દેશ-વિદેશના શ્રોતાઓને સંબોધિત કર્યા હતા. આ માસિક રેડિયો કાર્યક્રમની 98મી કડી છે. વડા પ્રધાને કહ્યું હતું કે ‘મન કી બાત’ને તમે બધાએ જનભાગીદારીની અભિવ્યક્તિનું અદભુત પ્લેટફોર્મ બનાવી દીધું છે.

તેમણે ‘મન કી બાત’માં કહ્યું હતું કે ભારતના UPIની તાકાત પણ તમે જાણો છો. વિશ્વના અનેક દેશો એના તરફ આકર્ષિક થયા છે. કેટલાક દિવસો પહેલાં ભારત અને સિંગાપુરની વચ્ચે UPI PAYNOW લિન્ક લોન્ચ કરવામાં આવી છે. હવે સિંગાપુર અને ભારતના લોકો મોબાઇલ ફોનથી એ રીતે નાણાં ટ્રાન્સફર કરી રહ્યા છે, જેમ તેઓ પોતપોતાના દેશમાં નાણાં મોકલી રહ્યા છે.

