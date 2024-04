લોકસભા ચૂંટણીઃ ભાજપને મળશે માત્ર 150 સીટઃ કોંગ્રેસ

નવી દિલ્હીઃ લોકસભા ચૂંટણીના પહેલા તબક્કાના મતદાનથી પહેલાં કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી અને SPના અધ્યક્ષ અખિલેશ યાદવે ગાઝિયાબાદમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં વડા પ્રધાન મોદી પર નિશાન સાધ્યું હતું. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું કે આ વિચારધારાની ચૂંટણી છે. તેમનું ગઠબંધન બંધારણ અને લોકતંત્રને બચાવવાના પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. અખિલેશ યાદવે કહ્યું હતું કે ભાજપની દરેક વાત ખોટી નીકળી છે અને તેમનાં વચનો પણ ખોટાં છે. ના તો ખેડૂતની આવક બે ગણી થઈ, ના યુવકોને રોજગાર મળ્યો. વિકાસનાં જે સપનાં દેખાડ્યાં હતાં, એ પણ અધૂરાં છે. એમની નૈતિકતાનો પરપોટો ફૂટી ગયો છે. આ ચૂંટણીમાં ભાજપને માત્ર 150 સીટ મળશે, એમ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું હતું.

પત્રકારોના સવાલના જવાબ આપતાં સપાઅધ્યક્ષે કહ્યું હતું કે ઇન્ડિયા ગઠબંધન નવી આશા છે. ખેડૂતોને MSPની ગેરંટી આપીશું, એટલે ખેડૂતો ખુશ થશે. વિના સામાજિક ન્યાયની માગને લઈને અમે ચાલીશું. ભાજપ સંવિધાન અને લોકતાંત્રિકને ખતમ કરવાના પ્રયાસ કરી રહ્યું છે અને બીજી તરફ ઇન્ડિયા ગઠબંધન અને કોંગ્રેસ પાર્ટી બંધારણ અને લોકતંત્રને બચાવવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

Journalist- People come to UP to become Prime Minister. You left Amethi and went to Wayanad. Will you contest elections from Amethi or Rae Bareli?

Senior Congress Leader Rahul Gandhi- This is BJP’s question ! pic.twitter.com/eMv8k8d5lY

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) April 17, 2024