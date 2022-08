કાશ્મીરી હિન્દુઓએ કાશ્મીરમાંથી હિજરત કરવાની જરૂરઃ KPSS

શ્રીનગરઃ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ટાર્ગેટ કીલિંગને કારણે પરિસ્થિતિ નાજુક છે. કાશ્મીરના શોપિયાંમાં મંગળવારે આતંકવાદીઓએ બે કાશ્મીરી પંડિતોને ગોળી મારી હતી, જેમાં એકનું મોત થયું છે, જ્યારે બીજો ઘાયલ થયો છે. આ ટાર્ગેટ કીલિંગ હત્યા પછી સ્થાનિક પંડિતોની શ્રીનગર સ્થિત સંસ્થા- કાશ્મીરી પંડિત સંઘર્ષ સમિતિ (KPSS)ના પ્રમુખ સંજય કુમાર ટિકુએ ખીણમાં રહેતા બધા હિન્દુઓને હિજરત કરવા આગ્રહ કર્યો છે. KPSS કાશ્મીરી હિન્દુ સંગઠન છે, જેમણે કાશ્મીરમાં આતંકવાદીઓની હિંસા ચરમસીમાએ હતી, તેમ છતાં અત્યાર સુધી તેમણે કાશ્મીરમાંથી હિજરત નહોતી કરી.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે કાશ્મીરી પંડિતો કાશ્મીરમાં લઘુમતીમાં છે, જેથી તેમણે કાશ્મીર છોડી દેવા પર ગંભીરતાથી વિચાર કરવાની જરૂર છે, નહીં તો આતંકવાદીઓ બધાને મારી નાખશે.

#kashmiripandits leave the valley let BJP AND TRF ENJOY KASHMIR.

Shame on majority community and SHRI AMIT SHAH.

SEE THE COMMENTS FROM MAJORITY COMMUNITY pic.twitter.com/STKlplq4Pc

