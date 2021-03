ગુજરાત મક્કમપણે ભાજપના વિકાસ એજન્ડાની સાથેઃ મોદી

નવી દિલ્હીઃ ગુજરાત રાજ્યમાં નગરપાલિકાઓ, જિલ્લા પંચાયતો અને તાલુકા પંચાયતોની ચૂંટણીમાં આજે જાહેર કરાયેલા પરિણામોમાં શાસક ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સપાટો બોલાવી દીધો છે અને ઝળહળતો વિજય હાંસલ કરીને પોતાની સત્તા જાળવી રાખી છે. (આજે સાંજે 7.30 વાગ્યે પ્રાપ્ત આંકડા મુજબ)

ભાજપના આ વિજય બદલ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ભાજપપ્રમુખ જે.પી. નડ્ડા અને કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે આનંદ વ્યક્ત કર્યો છે અને ટ્વીટ કરીને પ્રતિક્રિયા આપી છે. મોદીએ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી, બંને ભાષામાં ટ્વીટ કર્યા છે.

Results of the Nagar Palika, Taluka Panchayat and District Panchayat polls across Gujarat give a crystal clear message- Gujarat is firmly with the BJP’s agenda of development and good governance. I bow to the people of Gujarat for the unwavering faith and affection towards BJP.

