35 ફેરફારો સાથે ફાઈનાન્સ બિલ લોકસભામાં મંજૂર

આજે લોકસભામાં નાણા મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ફાઈનાન્સ બિલ 2025 રજૂ કર્યું, જેને 35 મહત્વના સુધારા સાથે સ્વીકારી લેવાયું છે. હવે આ બિલ રાજ્યસભાની મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવશે. જો રાજ્યસભામાંથી પણ હરી ઝંડી મળી, તો તે 2025-26ના યુનિયન બજેટનો ભાગ બની જશે. આ બિલમાં એક મોટો ફેરફાર એ છે કે ઓનલાઈન જાહેરાતો પર લાગતો 6 ટકાનો ડિજિટલ ટેક્સ હવે નહીં લેવાય. 2025-26ના બજેટમાં સરકારે કુલ રૂ. 50.65 લાખ કરોડના ખર્ચનો અંદાજ રજૂ કર્યો છે, જે આ વર્ષના ખર્ચ કરતાં 7.4 ટકા વધારે છે.

આ બિલનો મુખ્ય ધ્યેય દેશમાં ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે આ સાથે ટેરિફના નિયમોને સરળ બનાવવાનો છે. નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે, આમાં કસ્ટમ ડ્યૂટીમાં ફેરફાર કરીને ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડવાની યોજના છે. સાથે જ સાત જૂના કસ્ટમ ટેરિફને ખતમ કરી દેવાયા છે, જેથી ઉદ્યોગોને ફાયદો થાય. આ નિર્ણયથી સ્થાનિક કંપનીઓને મજબૂતી મળશે. આ બિલમાં આયાત કરનારાઓને સેસ કે સરચાર્જમાંથી રાહત મળશે, પણ બંને એકસાથે નહીં મળે. ઉપરાંત, ઈલેક્ટ્રિક વાહનોની બેટરી બનાવવા માટે જરૂરી 35 કેપિટલ ગુડ્સ અને મોબાઈલ ઉત્પાદન માટેના 28 કેપિટલ ગુડ્સ પર કસ્ટમ ડ્યૂટી હટાવી દેવાઈ છે. આનાથી આ ઉદ્યોગોનો ખર્ચ ઘટશે અને દેશમાં બનાવટને વેગ મળશે.

#BudgetSession2025#LokSabha passes the The Finance Bill, 2025

The Bill implements the financial proposals of the Central Government for the financial year 2025-2026.@nsitharamanoffc @nsitharaman @FinMinIndia pic.twitter.com/vVW9aq1Jie

— SansadTV (@sansad_tv) March 25, 2025