ઇટાલીથી અમૃતસરઃ વધુ એક ફ્લાઇટમાં કોરોના વિસ્ફોટ

અમૃતસરઃ ઇટાલીથી પંજાબના અમૃતસર પહોંચેલી એક વધુ ફ્લાઇટમાં 150 યાત્રી કોરોના સંક્રમિત મળી આવ્યા છે. એ ફ્લાઇટ રોમથી 290 લોકોને લઈને અમૃતસર પહોંચી છે. આ પહેલાં ગુરુવારે એવો જ એક મામલો સામે આવ્યો હતો, જેમાં ઇટાલીના મિલાનથી અમૃતસર પહોંચેલી ફ્લાઇટમાં 125 પ્રવાસીઓએ સંક્રમિત મળ્યા હતા. આ કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓને હોસ્પિટલોમાં આઇસોલેશન વોર્ડમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે છઠ્ઠી જાન્યુઆરીએ AAI દ્વારા 10 એરપોર્ટ પર પહોંચવા પર કુલ 2437 આંતરાષ્ટ્રીય યાત્રીઓની કોવિડ-19 માટે તપાસ કરવામાં આવી હતી. આમાંથી 140 યાત્રીઓ કોરોના સંક્રમિત હોવાનું માલૂમ પડ્યું હતું.

Passengers at #AmritsarAirport travelling from Countries at risk queuing up at designated counters and undergoing COVID tests on arrival as per mandatory #GOI guidelines@MoCA_GoI @AAI_Official @aaiRedNR pic.twitter.com/UJNkJ6MvIA

— Amritsar Airport (@aaiasrairport) January 7, 2022