વિધાનસભા ભંગ કરો, અમે ચૂંટણી માટે તૈયાર છીએઃ ભાજપ

હૈદરાબાદઃ મુખ્ય પ્રધાન કે.ચંદ્રશેખર રાવના રાજ્યમાં તત્કાળ ચૂંટણી યોજાવી જોઈએની ટિપ્પણીને પડકારતાં ભાજપના રાજ્યના ઇન-ચાર્જ અને રાષ્ટ્રીય મહા સચિવ તરુણ ચુગે કહ્યું હતું કે શુભસ્ય શીઘ્રમ- સારી બાબતો ત્વરિત થવી જોઈએ. તેલંગાણામાં સમયથી પહેલાં ચૂંટણીની તારીખોની ઘોષણા કરવા માટે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મુખ્ય મંત્રી કે. ચંદ્રશેખર રાવના પડકારના જવાબમાં ચુગે કહ્યું હતું કે સત્તાધારી સરકાર વિધાનસભા તત્કાળ ભંગ કરે, તો અમે નવા જનાદેશ માટે ચૂંટણીનું આહવાન કરીએ છીએ.

તેમણે કહ્યું હતું કે મુખ્ય મંત્રીની એ માગ કે ભાજપ તારીખ નક્કી કરે એ ગેરબંધારણીય છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા તારીખો નક્કી કરવામાં આવશે. ભાજપ 15 દિવસમાં કે એ પછી ચૂંટણી થાય તો ભાજપ એ માટે તૈયાર છે. ભાજપની માગ છે કે મુખ્ય મંત્રી ચૂંટણી યોજવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

‘Let KCR dissolve the assembly if he has guts and face the elections’ pic.twitter.com/5BpMpf2tT6

— Tarun Chugh (@tarunchughbjp) July 12, 2022