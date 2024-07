BJP, JDSના વિધાનસભ્યોએ કર્યું અનોખું વિરોધ-પ્રદર્શન, જાણો…

બેંગલુરુઃ કર્ણાટકમાં ભાજપ અને JDSના વિધાનસભ્યોએ પૂરી રાત વિધાનસભાની અંદર ધરણાં કર્યાં હતા. એક વિધાનસભ્યનો ફોટો સોશિયલ મિડિયામાં વાઇરલ થયો છે, જેમાં તેઓ હાથમાં ધાબળો અને તકિયો લેતા હાથમાં જોવા મળ્યા હતા. ભાજપ વિધાનસભ્ય MUDA પર ચર્ચાની માગ કરી રહ્યા છે.

ભાજપનો આરોપ છે કે મૌસુર શહેરી વિકાસ ઓથોરિટી (મુડા- MUDA) દ્વારા જમીન ફાળવણીમાં કથિત ભ્રષ્ટાચાર થયો છે અને એના પર તેઓ ચર્ચા ઇચ્છે છે. તેમની યોજના છે કે જ્યાં સુધી ચર્ચા નહીં થાય, ત્યાં સુધી તેઓ દિવસ-રાત વિધાનસભામાં ધરણાં કરશે. કેટલાક વિધાનસભ્યોએ તો વિધાનસભાની અંદર જ ભોજન કર્યું હતું. બંને પક્ષોના વિધાનનસભ્યોએ પૂરી રાત કર્ણાટક વિધાનસભામાં અંદર ધરણાં કર્યાં હતાં. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો એક આ એલોટમેન્ટમાં CMનાં પત્નીને પણ પ્લોટ ફાળવવામાં આવ્યો છે. તેમનો આરોપ છે કે સત્તારૂઢ કોંગ્રેસ સરકાર વિધાનસભામાં ચાલી રહેલા મોન્સુન સત્રમાં રૂ. 180 કરોડના વાલ્મીકિ નિગમમાં ગેરકાયદે મની ટ્રાન્સફર મામલાને ટાળી રહી છે.

રાતભર ચાલેલાં આ ધરણામાં ભાજપ અને JDSના બધા વિધાનસભ્ય અને MLC નાઇટ ડ્રેસ પહેલીને અને ગાદી-તકિયા લઈને સંસદમાં આવ્યા હતા. ત્યાર બાદ તેમણે સિદ્ધારમૈયા સરકારની વિરુદ્ધ વિરોધ જારી રાખવા માટે વિધાનસભા હોલની અંદરગાલીચા પર તેઓ સૂઈ ગયા હતા.

Bengaluru : BJP leaders and workers stage a protest against Karnataka Chief Minister Siddaramaiah over an alleged MUDA (Mysore Urban Development Authority) scam in Bengaluru on Friday, July 12, 2024. (Photo: IANS)ભાજપ અને JDSના સોસિયલ મિડિયા હેન્ડલ પરથી વિડિયો પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં વિધાનસભ્યો વિધાનસભાના હોલમાં બેઠા હતા, ત્યાં તેઓ સૂઈ ગયા હતા. કેટલાક લોકો ત્યાં સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યા હતા. અહીં તેમણે ખાણીપીણીની વ્યવસ્થા પણ કરી હતી. અહીં તેમણે સિદ્ધારમૈયા સરકારની નિંદા કરતું ગીત ગાયું હતું અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. વિપક્ષના નેતા આર અશોકે કહ્યું હતું કે આ વિરોધ પ્રદર્શન ચાલતું રહેશે. અમે ત્યાં સુધી રાત આખી વિરોધ પ્રદર્શન જારી રાખીશું. જ્યાં સુધી કોંગ્રેસ તેના શાસનમાં કૌભાંડો પર ચર્ચા નહીં કરે, ત્યાં સુધી વિરોધ થતો રહેશે.