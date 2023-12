‘ભારત માતા કી જય’ના સૂત્રોચ્ચાર સાથે મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત

દુબઈઃ વડા પ્રધાન મોદી 28મી કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટી (COP28) શિખર સંમેલનમાં ભાગ લેવા માટે ગુરુવારે રાત્રે દુબઈ પહોંચ્યા હતા. તેઓ પહેલી ડિસેમ્બરે થનારી COP28ની વર્લ્ડ ક્લાયમેટ એક્શન શિખર સંમેલનમાં ભાગ લેશે.

વડા પ્રધાન મોદી દુબઈ એરપોર્ટ ઊતર્યા અને એક હોટેલની બહાર તેમની રાહ જોઈ રહેલા ભારતીય પ્રવાસીઓએ ‘સારે જહાં સે અચ્છા ગાયું’ અને ‘ભારત માતા કી જય’ સાથે-સાથે ‘વંદે માતરમ’નો સૂત્રોચ્યાર કર્યો હતો. દુબઈ પહોંચ્યા પછી વડા પ્રધાને સોશિયલ મિડિયા X પર કહ્યું હતું કે તેઓ શિખર સંમેલનની કાર્યવાહીની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જેનો ઉદ્દેશ એક સારી પ્લેનેટ બનાવવાનો છે. દુબઈમાં વડા પ્રધાન મોદીના સ્વાગત માટે ભારતીય સમુદાયમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.

“We have no words to say. We are very happy that PM @narendramodi shook hands with us & he recognised us because of our 'pagdi'…," says a member of the Indian Diaspora after meeting PM Modi in Dubai.#COP28 #COP28UAE #Cop28Dubai #PMInDubai pic.twitter.com/txqHQ4XvG4

