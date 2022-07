MPમાં બસ નર્મદા નદીમાં પડતાં 13નાં મોત

ભોપાલઃ મધ્ય પ્રદેશના ધાર જિલ્લાની ઇન્દોરથી પુણે જઈ રહેલી મહારાષ્ટ્ર રોડવેઝની એક બસ ખલઘાટ વિસ્તારમાં પૂલની રેલિંગ તોડ્યા પછી નર્મદા નદીમાં પડી ગઈ હતી. અત્યાર સુધી 15 લોકોને બચાવવામાં આવ્યા છે. જોકે 13 મૃતદેહોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. આ બસમાં 55 લોકો હતા. રાહત અને બચાવ કાર્ય જારી છે. વરસાદની વચ્ચે નદીમાંથી બસને કાઢી લેવામાં આવી છે. આ બસમાં મહિલાઓ અને બાળકો પણ હતાં.

મુખ્ય પ્રધાન શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ પણ આ ઘટનાની માહિતી મેળવી રહ્યા છે. તેમણે SDRFને મોકલવાના નિર્દેશ આપ્યા છે. એ સિવાય દુર્ઘટનાસ્થળે તેમણે જરૂરી સંસાધનો મોકલવાના પણ નિર્દેશ આપ્યા હતા. આ સાથે તેમણે ઘાયલોની વ્યવસ્થા કરવાના નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા હતા. ઇન્દોર જિલ્લાના વહીવટી તંત્ર સાથે મુખ્ય પ્રધાન સતત સંપર્કમાં છે.

The bus tragedy in Dhar, Madhya Pradesh is saddening. My thoughts are with those who have lost their loved ones. Rescue work is underway and local authorities are providing all possible assistance to those affected: PM @narendramodi

An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who lost their lives due to the bus tragedy in Dhar, Madhya Pradesh. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi

