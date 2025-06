ગુજરાત કોંગ્રેસના જિલ્લા અને મહાનગરોના પ્રમુખોના નામ જાહેર

કોંગ્રેસ દ્વારા ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લા અને મહાનગરોના પ્રમુખોના નામની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. AICC ના સેક્રેટરી કે.સી.વેણુગોપાલ દ્વારા આજે શનિવારે સાંજે આ યાદી બહાર પાડવામાં આવી છે. કોંગ્રેસ દ્વારા અમદાવાદ શહેરની કમાન સોનલ પટેલને જ્યારે કે, જિલ્લાની કમાન રાજેશ ગોહિલને આપવામાં આવી છે.

Hon’ble Congress President has approved the appointment of the District and City Congress Committee (DCC) Presidents in Gujarat, with immediate effect. pic.twitter.com/HrG4IeAIzT

— INC Sandesh (@INCSandesh) June 21, 2025