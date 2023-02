નાગાલેન્ડ ચૂંટણી 2023: બીજેપી અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ ઢંઢેરો બહાર પાડ્યો

નાગાલેન્ડમાં 27 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા બીજેપી અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા કોહિમા પહોંચ્યા હતા. અહીં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને પાર્ટીનો ઢંઢેરો બહાર પાડ્યો. આ દરમિયાન નડ્ડાએ કહ્યું કે પાંચ વર્ષ પહેલા ઉત્તર પૂર્વે નાકાબંધી, આતંકવાદ, લક્ષિત હુમલા વગેરેનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરંતુ આજે નાગાલેન્ડ શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને વિકાસના માર્ગ પર ફરી રહ્યું છે. નાગાલેન્ડ વિકાસની વાર્તા રહી છે. છેલ્લા આઠ વર્ષોમાં, બળવાખોરીમાં 80% ઘટાડો થયો છે અને 66% વિસ્તારોમાંથી AFSPA હટાવી દેવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પૂર્વોત્તરના રાજ્યોને ‘અષ્ટ લક્ષ્મી’ માને છે, તેમની પાસે વિકાસના આધારે શાંતિ, વીજળી, પર્યટન, 5G સિગ્નલ, સંસ્કૃતિ, કુદરતી ખેતી અને રમતગમતની સાથે અન્ય ક્ષમતાઓ છે.

અગાઉ, તેમણે મુખ્ય પ્રધાન અને નેશનાલિસ્ટ ડેમોક્રેટિક પ્રોગ્રેસિવ પાર્ટી (NDPP)ના નેતા નેફિયુ રિયોની હાજરીમાં એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરી હતી. નડ્ડાએ મંગળવારે કહ્યું કે નાગાલેન્ડમાં આજે શાંતિ છે, રાજ્ય સમૃદ્ધિ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. નડ્ડાએ અગાઉની સરકારો પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, અગાઉની સરકારોએ ક્યારેય તેના પર ધ્યાન આપ્યું નથી. આજે નાગાલેન્ડ નેફિયુ રિયોના નેતૃત્વમાં વિકાસ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. અમે નાગાલેન્ડના દરેક વર્ગની સમસ્યાઓ સાંભળીશું અને તે સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવીશું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને આદિવાસી લોકો માટે ઘણો પ્રેમ છે, તેઓ ઈચ્છે છે કે નાગાલેન્ડના લોકો પણ વિકાસમાં ભાગીદાર બને.

5 years ago North East used to face blockades, insurgency & targeted attacks. Today Nagaland is back on path of peace, prosperity &development. Nagaland has been a story of growth. Insurgency is reduced by 80% in last 8 yrs & AFSPA is removed from 66% of areas: BJP chief JP Nadda pic.twitter.com/qVBbfyBeup

