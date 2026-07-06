ભારે વરસાદને પગલે મુંબઈ-પુણે રેલવે રૂટ પર ભેખડો ધસી : ટ્રેન વ્યવહાર ખોરવાયો

મહારાષ્ટ્ર: મુંબઈ અને પુણે વચ્ચેના વ્યસ્ત રેલવે રૂટ પર સોમવારે (૬ જુલાઈ) વહેલી સવારે ભારે વરસાદના કારણે મુશ્કેલીઓ સર્જાઈ હતી. કરજત-લોનાવાલા વચ્ચે આવેલા ભોર ઘાટ (બોરઘાટ) સેક્શનમાં એક કરતાં વધુ જગ્યાએ ભેખડો ધસી પડવાને કારણે (લેન્ડસ્લાઇડ) આ રૂટની ત્રણેય રેલવે લાઇન પર ટ્રેન વ્યવહાર સંપૂર્ણપણે ઠપ થઈ ગયો છે. સેન્ટ્રલ રેલવે દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી અનેક પેસેન્જર અને લાંબા અંતરની ટ્રેનો રદ, ડાયવર્ટ અથવા શોર્ટ-ટર્મિનેટ કરવામાં આવી છે.
આ દુર્ઘટના કરજત અને લોનાવાલા વચ્ચેના સાઉથ ઈસ્ટ ઘાટ સેક્શનમાં બની છે, જે મુંબઈ અને પુણેને જોડતો અત્યંત મહત્વનો માર્ગ છે. રેલવે અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સતત પડી રહેલા મુશળધાર વરસાદને લીધે અપ (મુંબઈ તરફ જતી), ડાઉન (પુણે તરફ જતી) અને મિડલ (વચ્ચેની) ત્રણેય ટ્રેક પર કાટમાળ આવી ગયો છે.
ત્રણેય રેલવે લાઇન પ્રભાવિત
સેન્ટ્રલ રેલવેના ચીફ પબ્લિક રિલેશન્સ ઓફિસર (CPRO) સ્વપ્નિલ નીલાએ જણાવ્યું હતું કે, ઘાટ સેક્શનમાં ઠાકુરવાડી નજીક તેમજ ખંડાળા અને મંકી હિલ વચ્ચે વહેલી સવારે આશરે ૩:૦૫ વાગ્યે ભેખડો ધસી પડી હતી. મુંબઈ ડિવિઝનના ઠાકુરવાડી અને મંકી હિલ લૂપ કેબિન વચ્ચેના અપ મેઈન લાઈન પર મોટો કાટમાળ આવી પડતાં વ્યવહાર અટકી ગયો છે. ભોર ઘાટનો આ વિસ્તાર ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ કપરો છે અને ચોમાસા દરમિયાન અહીં અવારનવાર લેન્ડસ્લાઇડની ઘટનાઓ બને છે.
ડેક્કન ક્વીન અને સિંહગઢ એક્સપ્રેસ સહિતની અનેક ટ્રેનો રદ
રેલવે લાઇન બ્લોક થઈ જવાના કારણે મુંબઈ અને પુણે વચ્ચે દોડતી પ્રખ્યાત અને રોજિંદા મુસાફરો માટે મહત્વની એવી અનેક ટ્રેનોને રદ કરવી પડી છે. રદ કરાયેલી મુખ્ય ટ્રેનો નીચે મુજબ છે:
-
સીએસએમટી-પુણે ઇન્દ્રાયણી એક્સપ્રેસ (CSMT-Pune Indrayani Express)
-
ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ (Intercity Express)
-
ડેક્કન એક્સપ્રેસ (Deccan Express)
-
ડેક્કન ક્વીન (Deccan Queen)
-
પ્રગતિ એક્સપ્રેસ (Pragati Express)
-
ધુળે એક્સપ્રેસ (Dhule Express)
-
પુણે-સીએસએમટી સિંહગઢ એક્સપ્રેસ (Pune-CSMT Sinhagad Express)
આ સિવાય લાંબા અંતરની કનેક્ટિંગ ટ્રેનોના રૂટ બદલવામાં આવ્યા છે અથવા તેમને અધવચ્ચે જ ટર્મિનેટ (શોર્ટ-ટર્મિનેટ) કરવામાં આવી છે.
યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી ચાલુ, હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર
રેલવે પ્રશાસન દ્વારા ટ્રેક પરથી કાટમાળ હટાવીને સ્થિતિ સામાન્ય કરવા માટે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. રેલવેએ મુસાફરોને વિનંતી કરી છે કે તેઓ ઘરની બહાર નીકળતા પહેલા ટ્રેનનું સ્ટેટસ ચોક્કસ ચેક કરી લે.
મુસાફરોની સહાયતા માટે સેન્ટ્રલ રેલવે દ્વારા મુખ્ય સ્ટેશનો પર સ્પેશિયલ હેલ્પલાઇન નંબરો પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે:
-
CSMT: 022-22694040
-
થાણે (Thane): 9321336747
-
લોનાવાલા (Lonavala): 8356854238
-
દાદર (Dadar): 9136452387