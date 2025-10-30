પવઈમાં 20 બાળકોને બંધક બનાવનાર આરોપીનું એન્કાઉન્ટર

મુંબઈના પવઈ વિસ્તારમાં આવેલા આરએ સ્ટુડિયોમાં 20 બાળકોને બંધક બનાવનાર આરોપી રોહિત આર્ય પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો ગયો છે. બધા બાળકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. પોલીસ બાળકોને એક પછી એક બિલ્ડિંગમાંથી નીચે લાવી રહી છે. ગુરુવારે, રોહિત આર્યએ સ્ટુડિયોમાં ઓડિશન આપવા આવેલા 100 બાળકોમાંથી 20 બાળકોને બંધક બનાવી લીધા હતા. ત્યારબાદ તેણે ઘટનાની જાણ કરવા માટે એક વીડિયો જાહેર કર્યો. જ્યારે વીડિયો પોલીસ સુધી પહોંચ્યો ત્યારે તેઓ ચોંકી ગયા અને બાળકોને બચાવવા માટે તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી. અહેવાલો અનુસાર, છેલ્લા 10 દિવસથી પવઈના આરએ સ્ટુડિયોમાં વેબ સિરીઝ માટે ઓડિશન ચાલી રહ્યા હતા. બાળકોને ઓડિશન માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. આ ઓડિશન પ્રક્રિયા 10 દિવસ સુધી ચાલુ રહી. બાળકો સવારે 10 વાગ્યે આવશે અને રાત્રે 8 વાગ્યે સ્ટુડિયો છોડી દેશે.

20 બાળકોને બંધક બનાવવામાં આવ્યા હતા

પહેલાં, બાળકોને લંચ બ્રેક આપવામાં આવ્યો હતો. જોકે, આજે બાળકો લંચ માટે બહાર આવ્યા ન હતા. ત્યારબાદ, 20 બાળકોને બંધક બનાવવામાં આવ્યા હોવાની માહિતી બહાર આવી. બાળકોને બંધક બનાવવામાં આવ્યા હોવાની જાણ થતાં જ હોબાળો મચી ગયો. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જોતાં, પોલીસ સ્ટુડિયોમાં પહોંચી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી.

રોહિત આર્ય પાસે એર ગન હતી

માહિતી મુજબ, રોહિત આર્ય પાસે એર ગન અને કેટલાક રસાયણો હતા. બાળકોને અટકાયતમાં લીધા પછી, તેણે એક વીડિયો મોકલ્યો. આ વીડિયોમાં, તે કહેતો જોવા મળે છે કે તે કેટલાક પ્રશ્નો પૂછવા માંગે છે. જોકે, તે શું ચર્ચા કરવા માંગે છે તે હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. રોહિત આર્યએ બાળકોને સળગાવી દેવાની ધમકી આપી હતી.

આરોપી રોહિત આર્ય સાથે એન્કાઉન્ટર કેવી રીતે થયું?

મુંબઈ પોલીસે બાળકોને બચાવવા માટે ઓપરેશન શરૂ કર્યું. પોલીસે રોહિત સાથે વાત કરવાનો અને ઉકેલ શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેમાંથી કંઈ બહાર આવ્યું નહીં. ત્યારબાદ પોલીસે બાથરૂમનો કાચ તોડીને અંદર પ્રવેશ કર્યો. પોલીસ અને રોહિત આર્ય વચ્ચે ગોળીબાર થયો. ત્યારબાદ થયેલી ઝપાઝપીમાં, રોહિત આર્યને છાતીમાં ગોળી વાગી હતી. પોલીસે તેને કસ્ટડીમાં લીધો અને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ ગયો. રોહિતનું હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ થયું. હાલમાં, બધા 20 બાળકો સુરક્ષિત છે.

