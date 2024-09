PM મોદીએ CJIના ઘરે કરી ગણેશ પૂજા, રાજકારણ ગરમાયું

નવી દિલ્હી: મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણીની તૈયારીઓ વચ્ચે વિવિધ પક્ષો એકબીજાની ગતિવિધીઓ પર ચાંપતી નજર રાખી રહ્યા છે. શિવસેના(UBT)એ ભારતના મુખ્ય ન્યાયધીશ ડી. વાય. ચંદ્રચુડની નિષ્પક્ષતા પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા સંજય રાઉતે તો CJIને શિવસેના સંબંધિત કેસથી દૂર રહેવાની પણ સલાહ આપી છે. આ આક્ષેપો પાછળનું કારણ વડાપ્રધાન મોદીની CJIના આવાસના મુલાકાત છે. બીજી તરફ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ પ્રશાંત ભૂષણે પણ ટ્વિટ કરીને લખ્યું કે, આ પ્રકારની સ્થિતિ ન્યાયાધીશની આચાર સંહિતાના ઉલ્લંઘન સમાન છે. મુખ્ય ન્યાયાધીશે પોતાના પદની ગરિમાને અનુરૂપ વરિષ્ઠ નેતાઓથી ઉચિત અંતર બનાવી રાખવું જરૂરી છે. જે આ તસવીરમાં નિષ્ફળ દેખાય છે.

Code of Conduct for Judges:

“A Judge Should practice a degree of aloofness consistent with the dignity of his office.

There should be no act or omission by him which is unbecoming of the high office he occupies and the public esteem in which that office is held”

Violation of Code pic.twitter.com/kNjuMosbgZ

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) September 12, 2024