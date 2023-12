‘હું માંગવા કરતાં મરવાનું પસંદ કરીશ’ : શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ

મુખ્યમંત્રી પદ છોડ્યા બાદ શિવરાજ સિંહે મીડિયા સામે આવીને પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો છે. શિવરાજ સિંહે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન કહ્યું કે હું એક વાત ખૂબ નમ્રતા સાથે કહું છું. તેણે કહ્યું કે તે પોતાના માટે કંઈક માંગવા જવા કરતાં મરી જશે. તે મારું કામ નથી અને તેથી જ મેં કહ્યું હતું કે હું દિલ્હી નહીં જઈશ. પાર્ટી મને જે કામ આપશે તે હું કરીશ. શિવરાજ સિંહે કહ્યું કે હું ક્યારેય તેમના વિશે કોઈ નિર્ણય લેતો નથી અને ન તો મેં ક્યારેય કર્યું છે.જે થશે તે અમારી પાર્ટી કરશે. શિવરાજ સિંહ ચૌહાણે કહ્યું કે હું રાજ્યના નવા મુખ્યમંત્રી અને બંને નાયબ મુખ્યમંત્રીઓને અભિનંદન અને શુભેચ્છા પાઠવું છું. અમારા વરિષ્ઠ નેતા નરેન્દ્ર તોમર વિધાનસભાના અધ્યક્ષ બનશે અને તેમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવના નેતૃત્વમાં ભાજપ સરકાર ચાલી રહેલા તમામ કામ ઝડપથી પૂર્ણ કરશે. તેણે કહ્યું કે હું હંમેશા તેને સમર્થન આપીશ. આજે મને સંતોષની લાગણી છે કે 2003માં ઉમા ભારતીજીના નેતૃત્વમાં પ્રચંડ બહુમતી સાથે સરકારની રચના થઈ હતી. અમે 2008માં ફરી સરકાર બનાવી. 2013માં પણ તેણે બહુમતી સાથે સરકાર બનાવી હતી અને 2018માં તે સીટોની દ્રષ્ટિએ પાછળ રહી હતી પરંતુ વધુ વોટ મેળવ્યા હતા.

VIDEO | “I have full faith that under the leadership of CM Mohan Yadav, the BJP government will complete the ongoing work and implement public welfare schemes and Madhya Pradesh will scale new heights of development,” says former Madhya Pradesh CM @ChouhanShivraj during a press… pic.twitter.com/zqpLqWqKLW

— Press Trust of India (@PTI_News) December 12, 2023