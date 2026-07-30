‘ધ એક્સીડેન્ટલ કોકરોચ પાર્ટી’ : જંતર-મંતરના આંદોલન પર બનશે ધમાકેદાર ફિલ્મ

NEET પેપર લીક વિવાદ અને તત્કાલીન શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ સાથે દિલ્હીના જંતર-મંતર પર થયેલા ‘કોકરોચ જનતા પાર્ટી’ (CJP) ના અનોખા વિરોધ પ્રદર્શને સમગ્ર દેશનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. હવે આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ અને પડદા પાછળના રહસ્યો પર એક મોટી ફીચર ફિલ્મ બનાવવાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. જયપુરના નિવાસી ગોવિંદ દેવ ‘બ્રહ્મ’ એ લાંબા સંશોધન અને સ્ક્રિપ્ટ પર કામ કર્યા પછી આ પ્રોજેક્ટની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. દાવા અનુસાર, આ ફિલ્મ આંદોલન સાથે જોડાયેલી એવી આંતરિક અને ચોંકાવનારી સત્યતાઓ પરથી પડદો ઉંચકશે જે અત્યાર સુધી સામાન્ય જનતાથી દૂર હતી.
આંદોલનથી લઈને પડદા પાછળના ખુલાસા સુધી
NEET પેપર લીક કેસ પછી કોકરોચ જનતા પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રદર્શને શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને રાજકારણ બંનેમાં ભારે ખળભળાટ મચાવ્યો હતો. આ આંદોલનના દબાણને કારણે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપવું પડ્યું હતું. ફિલ્મ નિર્માતાઓનું કહેવું છે કે આ માત્ર એક રાજકીય વાર્તા નહીં હોય, પરંતુ આંદોલનની પટકથા કેવી રીતે લખાઈ અને તેની પાછળ કયા દાવપેચ ખેલાયા તે તમામ અણસ્પર્શ્યા પાસાઓને દર્શકો સમક્ષ લાવવામાં આવશે.
ફિલ્મનું ટાઇટલ રજિસ્ટર થયું
ફિલ્મની જાહેરાત સાથે જ તેના નામને લઈને સૌથી વધુ ચર્ચા થઈ રહી છે. નિર્માતાઓએ આ પ્રોજેક્ટ માટે સત્તાવાર રીતે ‘ધ એક્સીડેન્ટલ કોકરોચ પાર્ટી’ (The Accidental Cockroach Party) ટાઇટલ રજિસ્ટર કરાવી લીધું છે. આ શીર્ષક અનોખું હોવાની સાથે તે સમયના રાજકીય ઘટનાક્રમ પર સીધો કટાક્ષ પણ કરે છે.
20 કરોડનું બજેટ અને મોટા પાયે તૈયારીઓ
આ કોઈ નાના બજેટની ડોક્યુ-ડ્રામા નથી, પરંતુ મોટા પાયે બનનારી ફીચર ફિલ્મ હશે. પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાયેલી માહિતી અનુસાર, ફિલ્મનું કુલ બજેટ ₹20 કરોડથી વધુ રાખવામાં આવ્યું છે. હાલમાં ગોવિંદ દેવ ‘બ્રહ્મ’ ની દેખરેખ હેઠળ સ્ક્રિપ્ટને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે અને શૂટિંગના લોકેશન નક્કી કરવાનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે.
ક્યારે રિલીઝ થશે ફિલ્મ?
ફિલ્મની સ્ટાર કાસ્ટ અને ક્રૂને લઈને બૉલીવુડમાં હલચલ તેજ છે. મુખ્ય કલાકારો, ડિરેક્ટર અને સહ-નિર્માતાઓની પસંદગી માટે મુંબઈના મોટા ફિલ્મ નિર્માતાઓ સાથે વાટાઘાટો અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. જો બધું જ યોજના મુજબ રહેશે, તો આ સનસનાટીભરી ફિલ્મ વર્ષ 2027 માં સિનેમાઘરોમાં જોવા મળશે.