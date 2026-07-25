શિક્ષણ મંત્રાલયની કમાન હવે પ્રહ્લાદ જોશીના હાથમાં

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું મંજૂર કરી લીધું છે. હવે કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રહ્લાદ જોશીને શિક્ષણ મંત્રાલયની કમાન સોંપવામાં આવી છે. રાષ્ટ્રપતિ ભવન દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા અધિકૃત નિવેદન અનુસાર, ભારતના રાષ્ટ્રપતિએ વડાપ્રધાનની સલાહ પર, ભારતીય બંધારણના આર્ટિકલ 75 ના ક્લોઝ (2) હેઠળ તાત્કાલિક અસરથી કેન્દ્રીય મંત્રીપરિષદમાંથી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું સ્વીકારી લીધું છે. આ ઉપરાંત, વડાપ્રધાનની ભલામણ પર રાષ્ટ્રપતિએ નિર્દેશ આપ્યો છે કે કેબિનેટ મંત્રી પ્રહ્લાદ જોશીને તેમના વર્તમાન પોર્ટફોલિયો ઉપરાંત શિક્ષણ મંત્રાલયનો વધારાનો પ્રભાર સોંપવામાં આવે.
કોણ છે નવા શિક્ષણ મંત્રી પ્રહ્લાદ જોશી?
પ્રહ્લાદ જોશી કર્ણાટકના ધારવાડથી સાંસદ છે. તેઓ હાલમાં કન્ઝ્યુમર અફેર્સ, ફૂડ એન્ડ પબ્લિક ડિસ્ટ્રિબ્યુશન, અને ન્યૂ એન્ડ રિન્યૂએબલ એનર્જી (MNRE) ના કેન્દ્રીય મંત્રી તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. આ સાથે તેઓ ઇન્ટરનેશનલ સોલર અલાયન્સના પ્રેસિડેન્ટ પણ છે.
#BREAKING: President Droupadi Murmu, on the advice of the Prime Minister, has accepted the resignation of Dharmendra Pradhan from the Union Council of Ministers with immediate effect under Article 75(2) of the Constitution. The President has also assigned Cabinet Minister Pralhad… pic.twitter.com/5kePdEeXSq
— IANS (@ians_india) July 25, 2026
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામા અંગે શું કહ્યું?
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શનિવારે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીના પદ પરથી પોતાના રાજીનામાની જાહેરાત કરતી વખતે જણાવ્યું હતું કે, આ નિર્ણય વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યની રક્ષા કરવા અને દિલ્હીના જંતર-મંતર પર યુવાનોના મોટા પાયાના વિરોધ પ્રદર્શનોનો ફાયદો ઉઠાવવાથી દેશવિરોધી તાકાતોને રોકવા માટે લેવામાં આવ્યો છે. નરેન્દ્ર મોદી સરકારમાં કોઈ સીનિયર મંત્રી દ્વારા સતત રોડ પર ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનો અને રાજકીય દબાણ વચ્ચે પદ છોડવાનું આ એક દુર્લભ ઉદાહરણ છે.
CJP ના પ્રદર્શન બાદ સરકાર ઝૂકી અને નવી ચેતવણી
આ રાજીનામું કેન્દ્ર સરકાર અને ‘કોકરોચ જનતા પાર્ટી’ (CJP) વચ્ચે ત્રીજા રાઉન્ડની વાટાઘાટો થવાના થોડા કલાકો પહેલાં જ આવ્યું છે. બેઠક પહેલાં CJP નેતાઓએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું “નોન-નેગોશિયેબલ” (બિન-સમજૂતીપાત્ર) છે અને તેમણે તેને પોતાના આંદોલનની મુખ્ય માંગ બનાવી હતી. પ્રહ્લાદ જોશીની નિમણૂક બાદ કોકરોચ જનતા પાર્ટીના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસે નવા શિક્ષણ મંત્રીને ચેતવણી આપતા કહ્યું, યુવાનોએ ચેતવણી આપી છે કે જે પણ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી બનશે, જો તેમના મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપવામાં નહીં આવે, તો તેઓ ફરીથી જંતર-મંતર પર પાછા ફરશે અને સરકાર પાસે જવાબદેહીની માંગ કરશે.