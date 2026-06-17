‘જો ભારત પર હુમલો થશે તો.. , ટ્રમ્પનો PM મોદીને મોટો વાયદો

વૈશ્વિક રાજનીતિ અને કૂટનીતિના મેદાન પરથી આ સમયના સૌથી સનસનાટીપૂર્ણ અને ભારતના પક્ષમાં બહુ મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. જે રીતે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ પાકિસ્તાનને ચારેય ખાને ચિત્ત કરીને મેદાન પર પોતાનો દબદબો સાબિત કરે છે, બરાબર એ જ પ્રકારે ફ્રાન્સમાં ચાલી રહેલી G7 સમિટના મંચ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની મુલાકાતે વૈશ્વિક મંચ પર ભારતની અદભુત તાકાતનો પરિચય કરાવ્યો છે. આ હાઈપ્રોફાઈલ બેઠક બાદ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પીએમ મોદી અને ભારતને લઈને એક એવો ઐતિહાસિક વાયદો કર્યો છે, જેનાથી ચીન અને પાકિસ્તાન સહિતના વિરોધી દેશોમાં ફફડાટ મચી ગયો છે. ટ્રમ્પે મીડિયા સામે સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી છે કે, જો ભારત પર કોઈ આક્રમણ કે હુમલો થશે, તો અમેરિકા ભારતની મદદ માટે સૌથી આગળ ઉભું રહેશે.
જો મોદી નેતા હશે, તો અમેરિકા રક્ષા માટે હાજર રહેશે: ટ્રમ્પ
ભારત-અમેરિકાના સંરક્ષણ અને વ્યૂહાત્મક સંબંધો પર પત્રકારોના સવાલોનો જવાબ આપતા અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, “મને લાગે છે કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે એક અત્યંત મજબૂત અને સારો સંબંધ છે. જો ભારત પર કોઈ હુમલો થાય છે, તો અમે તેમની મદદ માટે ત્યાં હાજર રહીશું. જો કોઈ પીએમ મોદી પર હુમલો કરે છે, તો અમે ત્યાં જઈશું. પરંતુ જો કોઈ નવો નેતા આવે છે, તો મને તેના વિશે પક્કી ખબર નથી. જો ભારત પર હુમલો થાય છે અને પીએમ મોદી ત્યાંના નેતા છે, તો અમે મદદ માટે ચોક્કસપણે ત્યાં હાજર રહીશું. ટ્રમ્પના આ નિવેદનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે અમેરિકાને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પાવરફુલ નેતૃત્વ પર કેટલો મોટો ભરોસો છે. તેમણે પીએમ મોદીને એક ‘શાંત પરંતુ અત્યંત સખત’ વ્યક્તિ ગણાવ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી ભારતમાં પીએમ મોદીનું નેતૃત્વ છે, ત્યાં સુધી સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિ સ્થાપિત કરવામાં ભારત ખૂબ જ મોટી અને નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવશે.
સંબંધોમાં આવેલી ખટાશ બાદ 16 મહિના પછી મહાબેઠક
નોંધનીય છે કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના બીજા કાર્યકાળની શરૂઆતમાં ટેરિફ (Tariffs) અને કેટલાક વિવાદાસ્પદ બયાનબાજીના કારણે ભારત અને અમેરિકાના સંબંધોમાં થોડી ખટાશ આવી હોવાનું માનવામાં આવતું હતું. પરંતુ આશરે 16 મહિનાના લાંબા સમયગાળા બાદ ફ્રાન્સના જી-૭ મંચ પર જ્યારે આ બંને નેતાઓ આમને-સામને બેઠા, ત્યારે તમામ મતભેદો પળભરમાં ઓગળી ગયા હતા. ટ્રમ્પે ખુદને ભારતનો સૌથી સારો મિત્ર ગણાવતા કહ્યું કે, “જ્યાં સુધી હું અમેરિકાનો રાષ્ટ્રપતિ છું, ત્યાં સુધી ભારતને વ્હાઇટ હાઉસ (White House) માં એક અત્યંત સાચો અને સારો મિત્ર મળતો રહેશે. વોશિંગ્ટનમાં ભારતીય વડાપ્રધાનનું ખૂબ જ સન્માન કરવામાં આવે છે અને અહીં દરેક વ્યક્તિ ભારતને પ્રેમ કરે છે.” આ બેઠકમાં વ્યાપારિક અને ભૂ-રાજકીય તણાવથી આગળ વધીને બંને મહાન લોકશાહીઓ વચ્ચેના સંબંધોને એક નવી ઉંચાઈ પર લઈ જવાની દિશામાં મજબૂત કદમ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે.
નવી ટ્રેડ ડીલ અને પશ્ચિમ એશિયા પર ભારતની મોટી ભૂમિકા
પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં ટ્રમ્પે વધુમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે ભારત અને અમેરિકા હાલમાં એક નવી અને મોટી ટ્રેડ ડીલ (Trade Deal) પર ખૂબ જ સક્રિયતાથી કામ કરી રહ્યા છે. તેમણે પીએમ મોદીને બિઝનેસ અને ડિપ્લોમસીના મામલામાં એક ‘સખત વાતચીત કરનાર’ (Tough Negotiator) ગણાવ્યા હતા. ટ્રમ્પે એ પણ સંકેત આપ્યા કે તેઓ ભવિષ્યમાં ટૂંક સમયમાં જ ભારતની મુલાકાતે આવશે. વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ પર વાત કરતા અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ સ્વીકાર્યું કે પશ્ચિમ એશિયા (West Asia) સહિતના વૈશ્વિક સ્તરના ઘણા મહત્વપૂર્ણ અને સંવેદનશીલ મુદ્દાઓ ઉકેલવામાં ભારતની ભૂમિકા ખૂબ જ અનિવાર્ય છે. આ સાથે જ તેમણે રોજગાર (Employment) ના ક્ષેત્રમાં પણ ભારત સાથે અમેરિકાના સંબંધો હંમેશાંથી શાનદાર રહ્યા હોવાનું ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું. આ ઐતિહાસિક બેઠક બાદ વૈશ્વિક રાજનીતિના સમીકરણો સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયા છે.