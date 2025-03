વડાપ્રધાન બન્યા પછી મોદી પહેલીવાર સંઘ મુખ્યાલય પહોંચ્યા

PM મોદી આજે સવારે લગભગ 9 વાગ્યે નાગપુર પહોંચ્યા. પીએમ મોદીએ સંઘના શતાબ્દી વર્ષમાં સંઘ મુખ્યાલયની મુલાકાત લીધી હતી. પ્રધાનમંત્રી બન્યા પછી પીએમ મોદીની આરએસએસ મુખ્યાલયની આ પહેલી મુલાકાત છે અને આ મુલાકાતને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. મહારાષ્ટ્ર ભાજપ પ્રમુખ ચંદ્રશેખર બાવનકુલેએ પીએમ મોદીની મુલાકાત અંગે કહ્યું કે નાગપુરમાં તેમના આગમનને કારણે સમગ્ર વિદર્ભમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે. 47 સ્થળોએ તેમના સ્વાગત માટે તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે.

Visiting Smruti Mandir in Nagpur is a very special experience.

Making today’s visit even more special is the fact that it has happened on Varsha Pratipada, which is also the Jayanti of Param Pujya Doctor Sahab.

Countless people like me derive inspiration and strength from the… pic.twitter.com/6LzgECjwvI

— Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2025