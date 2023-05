PM મોદી હિરોશિમામાં ઝેલેન્સકીને મળ્યા, રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પછી પ્રથમ મુલાકાત

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વાર્ષિક G-7 સમિટમાં ભાગ લેવા માટે જાપાનની મુલાકાતે છે. શનિવારે પીએમ મોદીએ રિપબ્લિક ઓફ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ યુન સુક યેઓલ અને વિયેતનામના વડા પ્રધાન ફામ મિન ચિન સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરી હતી. આ બેઠક જાપાનના ઐતિહાસિક શહેર હિરોશિમામાં થઈ હતી. આ બેઠકો દરમિયાન બંને દેશો સાથે દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.

#WATCH | Japan: Prime Minister Narendra Modi meets Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Hiroshima, for the first time since the Russia-Ukraine conflict, says, “Ukraine war is a big issue in the world. I don’t consider it to be just an issue of economy, politics, for me, it… pic.twitter.com/SYCGWwhZcb

