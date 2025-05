પાકિસ્તાન સાથેના તણાવ વચ્ચે દેશભરમાં મોક ડ્રીલ

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વધતા તણાવને ધ્યાનમાં રાખીને, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે કોઈપણ કટોકટી માટે તૈયાર રહેવા માટે મોક ડ્રીલ કરવા સૂચનાઓ આપી હતી. આ પછી, બુધવારે દેશના ઘણા રાજ્યોમાં મોક ડ્રીલ શરૂ થઈ ગઈ છે. દિલ્હી અને પટનાથી લઈને આંધ્રપ્રદેશ સુધી ઘણી જગ્યાએ બ્લેકઆઉટની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. તમને જણાવી દઈએ કે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયના નિર્દેશ પર, આ મોક ડ્રીલ દેશના 244 જિલ્લાઓમાં આયોજિત કરવામાં આવી રહી છે. આ ઓપરેશનને ‘ઓપરેશન અભ્યાસ’ નામ આપવામાં આવ્યું છે.

મોક ડ્રીલ દરમિયાન ઘણા વિસ્તારોમાં સાયરનનો જોરદાર અવાજ પણ સંભળાયો. સરકારના આદેશોનું પાલન કરીને, દિલ્હી, ઝારખંડ, હરિયાણા, બિહાર, આંધ્રપ્રદેશ જેવા ઘણા રાજ્યોમાં કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે. આ રાજ્યો ઉપરાંત, કટોકટી દરમિયાન કોઈપણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે સામનો કરવા પડતા પડકારોનો અભ્યાસ કરવા માટે આસામના તમામ 14 જિલ્લાઓ, ઓડિશાના તમામ 12 જિલ્લાઓ, આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ અને મિઝોરમના ઐઝોલમાં મોક ડ્રીલ યોજવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન, હવાઈ હુમલા, આગની કટોકટી અને શોધ અને બચાવ કામગીરી જેવા અનેક પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓનું અનુકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે ‘ઓપરેશન અભ્યાસ’ હેઠળ હરિયાણાના તમામ 11 જિલ્લાઓમાં ‘મોક ડ્રીલ’ હાથ ધરવામાં આવી હતી. રાજ્યના ગુરુગ્રામ, પંચકુલા, અંબાલા અને રોહતકમાં વ્યસ્ત શોપિંગ મોલ, બજારો અને અન્ય સંસ્થાઓમાં આ કવાયત હાથ ધરવામાં આવી હતી.

આ ‘મોક ડ્રીલ’ મુંબઈના છત્રપતિ શિવજા મહારાજ ટર્મિનલ અને દક્ષિણ મુંબઈ, મહારાષ્ટ્રના ક્રોસ મેદાન ખાતે યોજાઈ હતી. તમને જણાવી દઈએ કે છત્રપતિ શિવજા મહારાજ ટર્મિનલ પર 26 નવેમ્બર 2008 ના રોજ આતંકવાદીઓ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. સરકારી રેલ્વે પોલીસ (GRP) ના કર્મચારીઓએ ટર્મિનલ પર અલગ અને સંયુક્ત સુરક્ષા કવાયત પણ કરી હતી. મુંબઈ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે GRP અને રેલવે પોલીસ ફોર્સ (RPF) એ વિવિધ રેલવે સ્ટેશનો પર રૂટ માર્ચ, પેટ્રોલિંગ અને ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું. આ કવાયત બપોરે ૩ વાગ્યાની આસપાસ શરૂ થઈ અને લગભગ એક કલાક સુધી ચાલી.

દક્ષિણ મુંબઈના ક્રોસ મેદાનમાં, સાંજે 4 વાગ્યે સાયરન વાગ્યું, જેના પગલે નાગરિક સંરક્ષણ, ફાયર બ્રિગેડ અને ડોકટરોની ટીમો ‘મોક ડ્રિલ’ના ભાગ રૂપે હવાઈ હુમલા દરમિયાન “ઘાયલ” લોકોને બચાવવા માટે દોડી ગઈ. આ કવાયતની શરૂઆત આગ અને ત્યારબાદ એક બનાવટી વિસ્ફોટથી થઈ હતી. નાગરિક સંરક્ષણ સ્વયંસેવકોએ સૌપ્રથમ પ્રતિક્રિયા આપી અને તરત જ વિસ્તારને ઘેરી લીધો. થોડી જ વારમાં, અગ્નિશામકો આગ બુઝાવવા માટે પહોંચ્યા, ત્યારબાદ તબીબી કર્મચારીઓએ ‘ઘાયલ’ લોકોને નજીકની હોસ્પિટલોમાં સારવાર માટે ખસેડ્યા.

કર્ણાટકના બેંગલુરુમાં વિવિધ સ્થળોએ ‘ઓપરેશન અભ્યાસ’ના ભાગ રૂપે એક વિશાળ મોકડ્રીલ યોજાઈ હતી. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, બપોરે 3.48 વાગ્યે અનેક સ્થળોએ સાયરન વાગતાં જ નાગરિક સંરક્ષણ કર્મચારીઓ, પોલીસ, ફાયર અને કટોકટી સેવાના કર્મચારીઓ તાત્કાલિક કાર્યવાહીમાં લાગી ગયા હતા. આ ‘ડ્રીલ’માં આગ લાગવાના કિસ્સામાં બચાવ કામગીરી, કાટમાળ નીચેથી લોકોને બહાર કાઢવા, બહુમાળી ઇમારતોમાંથી લોકોને બહાર કાઢવા અને તબીબી કટોકટી સેવાઓનો સમાવેશ થતો હતો. આ કસરત લગભગ અડધો કલાક ચાલુ રહી.

યુપીમાં 17 સ્થળોએ મોકડ્રીલ

આજે દેશભરમાં મોકડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. યુપીમાં 17 સ્થળોએ મોકડ્રીલ યોજાઈ રહી છે. લખનૌ પોલીસ લાઇનમાં ટૂંક સમયમાં એક મોકડ્રીલ યોજાશે. આ મોક ડ્રીલમાં સીએમ યોગી પણ ભાગ લેશે. આ મોક ડ્રીલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નાગરિકોને હવાઈ હુમલા અથવા આતંકવાદી હુમલા જેવી કટોકટીની પરિસ્થિતિઓ માટે તૈયાર કરવાનો છે.

ભોપાલમાં પણ મોકડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું

ભોપાલમાં આજે ડીબી મોલ અને પોલીસ લાઇન સહિત પાંચ સ્થળોએ મોકડ્રીલ યોજાઈ હતી. નહેરુ નગર પોલીસ લાઇન ખાતે મોક ડ્રીલ દરમિયાન, ડેમો માટે કામચલાઉ રીતે બનાવવામાં આવેલા એક ઘરમાં આગ લાગી હતી. આગ અને અપ્રિય પરિસ્થિતિમાં લોકોને કેવી રીતે બચાવવા તે સમજાવવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ અને SDRF ટીમે તેમને બચાવ્યા અને કામચલાઉ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા. અપ્રિય પરિસ્થિતિમાં ઘાયલોને ઝડપથી હોસ્પિટલમાં કેવી રીતે લઈ જઈ શકાય તે જોવામાં આવ્યું.

