Miss Universe 2025: કોણ છે મેક્સિકોની ફાતિમા બૉશ? જેના માથે સજ્યો તાજ

મિસ યુનિવર્સ 2025 ના વિજેતાની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે. આ વખતે મેક્સિકોની ફાતિમા બૉશના માથે આ તાજ સજ્યો છે.
મેક્સીકન સુંદરી ફાતિમા બૉશને મિસ યુનિવર્સનો તાજ પહેરાવવામાં આવ્યો છે. થાઇલેન્ડમાં આયોજિત મિસ યુનિવર્સની સ્પર્ધામાં તેણીએ વિશ્વભરની સુંદરીઓને હરાવી તાજ પોતાને નામે કર્યો. ભારતની વાત કરીએ તો એ ટોપ 12 માંથી જ બહાર થઈ ગયું હતું. બીજા અને ત્રીજા રનર્સઅપ કોણ છે તેના વિશે પણ જાણીએ.
ફાતિમા તાજ પહેરતી વખતે ભાવુક થઈ ગઈ
જ્યારે ફાતિમાનું નામ વિજેતા તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું અને તાજ તેના માથા પર સજાવવામાં આવ્યો મેક્સીકન સુંદરી રડી પડી હતી. આ આંસુ વર્ષોની મહેનત, મહિનાઓની ધીરજ અને અપાર આનંદનું પ્રતિબિંબ હતા. તે ભાવુક અને અતિ આનંદિત બંને હતી. તે તેના લાલ ગાઉનમાં ખૂબ જ સુંદર દેખાતી હતી.
આ સુંદરીઓએ ટોપ 5 માં સ્થાન મેળવ્યું
મિસ યુનિવર્સ 2025 સ્પર્ધામાં પ્રથમ રનર-અપ થાઇલેન્ડની મોડેલ પ્રવીણ સિંહ હતી, જે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરનાર દેશ હતો. વેનેઝુએલાની મોડેલ સ્ટેફની અબાસાલી બીજા રનર-અપ રહી. ત્રીજું સ્થાન ફિલિપાઇન્સની મોડેલ આતિશા મનાલોને મળ્યું. ચોથું સ્થાન આઇવરી કોસ્ટની મોડેલને મળ્યું.
મણિકાએ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું
આ વખતે રાજસ્થાન સ્થિત મોડેલ મણિકા વિશ્વકર્માએ સૌંદર્ય સ્પર્ધામાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. જોકે, તે ટાઇટલ મેળવવામાં નિષ્ફળ રહી. મણિકા ટોચના 30 માટે સફળતાપૂર્વક ક્વોલિફાય થઈ, પરંતુ ટોચના 12 સ્પર્ધકોમાં સ્થાન મેળવવામાં નિષ્ફળ રહી.
નોંધનીય છે કે ફાતિમા બૉશ ફાઇનલ પહેલા વિવાદોમાં ફસાયેલી હતી. વિવાદ છતાં તેણીએ મિસ યુનિવર્સનો તાજ જીતીને પોતાના દેશને ગૌરવ અપાવ્યું. ફાતિમાને લઈને 4 નવેમ્બરના રોજ સ્પર્ધા દરમિયાન વિવાદ શરૂ થયો હતો. તેણીને મિસ થાઇલેન્ડના ડિરેક્ટર નાવત ઇત્સાગ્રીસિલના કઠોર શબ્દોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ડિરેક્ટરે થાઇલેન્ડ સંબંધિત પ્રમોશનલ સામગ્રી શેર ન કરવા બદલ જાહેરમાં ફાતિમાને અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરીને ઠપકો આપ્યો હોવાના અહેવાલ છે.
આ ઘટનાથી સ્પર્ધામાં તણાવ ફેલાયો હતો. ફાતિમાએ વિરોધમાં બહાર નીકળવાનો નિર્ણય લીધો. અન્ય ઘણા સ્પર્ધકો તેના સમર્થનમાં આવ્યા. થોડા સમય પછી, ફાતિમા સ્ટેજ પર પાછી ફરી અને દિગ્દર્શકના વર્તનને અપમાનજનક ગણાવ્યું. ફાતિમા બૉશ ફર્નાન્ડીઝનો જન્મ 19 મે, 2000 ના રોજ મેક્સિકોના ટેપામાં થયો હતો. તે 25 વર્ષની છે. આ સ્પર્ધામાં ચિલી, કોલંબિયા, ક્યુબા, ગ્વાડેલુપ, મેક્સિકો, પ્યુઅર્ટો રિકો, વેનેઝુએલા, ચીન, ફિલિપાઇન્સ અને થાઇલેન્ડ સહિત અનેક દેશોની સુંદરીઓએ ભાગ લીધો હતો. ભારતની બેડમિન્ટન દિગ્ગજ, સાઇના નેહવાલ, આ વર્ષે સ્પર્ધાના નિર્ણાયકોની પેનલમાં હતી.
ફાતિમાને મહિલાઓ અંગે આ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો. સ્પર્ધા દરમિયાન ફાતિમાને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે, “તમને શું લાગે છે કે 2025 માં મહિલા હોવાના પડકારો શું છે?” અને તમે મિસ યુનિવર્સનો ખિતાબ મેળવીને વિશ્વભરની મહિલાઓ માટે સલામત જગ્યા કેવી રીતે બનાવશો? ફાતિમા બોશે જવાબ આપ્યો, “એક મહિલા અને મિસ યુનિવર્સ તરીકે, હું મારા અવાજ અને શક્તિનો ઉપયોગ અન્ય લોકોની સેવા કરવા માટે કરીશ. આજે, આપણે અહીં બોલવા, પરિવર્તન લાવવા અને દેખાવા માટે છીએ, કારણ કે આપણે મહિલાઓ છીએ. જે બહાદુર ઉભા રહે છે તે ઇતિહાસ રચશે. મહિલાઓ હજુ પણ સલામતીથી લઈને સમાન તકો સુધીના પડકારોનો સામનો કરે છે, પરંતુ આ પેઢી હવે બોલવામાં ડરતી નથી. મહિલાઓ પાસે હવે પરિવર્તનની માંગ કરવાની, નેતૃત્વમાં તેમનું સ્થાન લેવાની અને વાતચીતોને ફરીથી આકાર આપવાની હિંમત છે જે એક સમયે તેમને બાકાત રાખતી હતી.”