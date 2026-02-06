ઘુસખોર પંડિતને લઈ વકર્યો વિવાદ, મેકર્સ અને મનોજ બાજપેયીએ કરી સ્પષ્ટતા

નિર્માતા નીરજ પાંડે અને અભિનેતા મનોજ બાજપેયીએ હવે “ઘુસખોર પંડિત” ની આસપાસ વધી રહેલા વિવાદ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. જાણો આ વિશે તેમનું શું કહેવું છે.
મનોજ બાજપેયીની આગામી ફિલ્મ “ઘુસખોર પંડિત” ને લઈને વિવાદ વધતો જ રહ્યો છે. દેશના વિવિધ ભાગોમાં ફિલ્મના શીર્ષકને લઈને વિરોધ પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે. FMC એ ફિલ્મના અનધિકૃત શીર્ષક અંગે નિર્માતાઓને નોટિસ પણ જારી કરી છે. વધતા વિરોધને પગલે, નિર્માતા નીરજ પાંડે અને અભિનેતા મનોજ બાજપેયીએ એક નિવેદન જારી કરીને સમગ્ર બાબતની સ્પષ્ટતા કરી છે. તેમણે ફિલ્મના હેતુ અને શીર્ષક વિશે પણ સ્પષ્ટતા કરી છે, અને એમ પણ કહ્યું છે કે પ્રમોશનલ સામગ્રી દૂર કરવામાં આવશે.
આ ફિલ્મનો હેતુ કોઈની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવાનો નથી. મનોજ બાજપેયીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક નિવેદન બહાર પાડીને વિવાદ અંગે પ્રતિક્રિયા આપી છે. નિવેદનમાં તેમણે લખ્યું,”હું લોકોની લાગણીઓ અને ચિંતાઓનો આદર કરું છું અને તેને ગંભીરતાથી લઉં છું. જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુનો ભાગ છો, ત્યારે તે કેટલાક લોકોને દુઃખ પહોંચાડે છે, ત્યારે તે તમને થોભીને સાંભળવા માટે મજબૂર કરે છે. એક અભિનેતા તરીકે હું જે પાત્ર ભજવું છું અને વાર્તા દ્વારા ફિલ્મમાં પ્રવેશ કરું છું. મારા માટે તે ફક્ત એક ખોટો માણસ અને આત્મ-અનુભૂતિની સફર વિશે હતું.”
તેનો હેતુ કોઈ સમુદાય પર ટિપ્પણી કરવાનો નહોતો. નીરજ પાંડે સાથે કામ કરવાના મારા અનુભવમાં મેં જોયું છે કે તેઓ હંમેશા તેમની ફિલ્મોને ગંભીરતા અને કાળજીથી લે છે. જાહેર ભાવનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ફિલ્મ નિર્માતાઓએ પ્રમોશનલ સામગ્રી દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ પ્રતિબિંબિત કરે છે કે ચિંતાઓને કેટલી ગંભીરતાથી લેવામાં આવી રહી છે.
ફિલ્મમાં કાલ્પનિકતા છે
“ઘુસખોર પંડિત” ની જાહેરાત થતાં જ લોકોએ ફિલ્મના શીર્ષકમાં ‘પંડિત’ શબ્દના ઉપયોગ પર રોષ વ્યક્ત કર્યો, તેને બ્રાહ્મણ સમુદાયનું અપમાન ગણાવ્યું. વિવાદ વધતાં નીરજ પાંડેએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક લાંબી સ્પષ્ટતા જારી કરી. પોતાના નિવેદનમાં નીરજ પાંડેએ કહ્યું, “અમારી ફિલ્મ એક કાલ્પનિક પોલીસ ડ્રામા છે. ‘પંડિત’ શબ્દનો ઉપયોગ ફક્ત કાલ્પનિક પાત્ર માટે બોલચાલના નામ તરીકે થાય છે. વાર્તા એક વ્યક્તિની ક્રિયાઓ અને પસંદગીઓ પર કેન્દ્રિત છે. તે કોઈપણ જાતિ, ધર્મ અથવા સમુદાય પર ટિપ્પણી કરતી નથી અથવા તેનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી નથી. એક ફિલ્મ નિર્માતા તરીકે હું મારા કાર્યને જવાબદારીની ઊંડી ભાવના સાથે કરું છું, સારી અને આદરપૂર્ણ વાર્તાઓ કહું છું.”
પ્રમોશનલ સામગ્રી દૂર કરવી
પોતાના નિવેદનમાં નિર્માતાએ આગળ કહ્યું, “મારી પાછલી ફિલ્મોની જેમ, આ ફિલ્મ પણ સંપૂર્ણ પ્રામાણિકતા સાથે બનાવવામાં આવી છે અને તેનો એકમાત્ર હેતુ દર્શકોનું મનોરંજન કરવાનો છે. અમે સમજીએ છીએ કે ફિલ્મના શીર્ષકથી કેટલાક દર્શકો નારાજ થયા છે, અને અમે તેમની લાગણીઓ સમજીએ છીએ. આ ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને અમે હાલમાં બધી પ્રમોશનલ સામગ્રી દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, કારણ કે અમે માનીએ છીએ કે ફિલ્મને સંપૂર્ણ રીતે જોવી જોઈએ. તે વાર્તાના સંદર્ભમાં સમજવી જોઈએ જે અમે કહેવા માંગીએ છીએ, આંશિક ઝલક પર આધારિત નહીં. અમે ટૂંક સમયમાં દર્શકો સાથે ફિલ્મ શેર કરવા આતુર છીએ.”
FMC એ શીર્ષક અંગે નિર્માતાઓને નોટિસ ફટકારી છે
ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર્સ એસોસિએશન (FMC) એ પણ “ઘુસખોર પંડિત” અંગે નિર્માતાઓને નોટિસ ફટકારી છે. FMC એ જણાવ્યું હતું કે નિર્માતાઓએ નિયમો દ્વારા જરૂરી શીર્ષક માટે ફરજિયાત પરવાનગી મેળવી નથી. નોટિસમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઇન્ડિયન મોશન પિક્ચર પ્રોડ્યુસર્સ એસોસિએશનના સભ્ય, ફિલ્મ નિર્માતા નીરજ પાંડેએ “ઘુસખોર પંડિત” શીર્ષકનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી માટે અરજી કરી નથી. તેથી, પરવાનગી વિના તેનો ઉપયોગ કરવાથી શિસ્તભંગની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
મનોજ બાજપેયી આ ફિલ્મમાં પોલીસકર્મીની ભૂમિકામાં છે. રિતેશ શાહ દ્વારા નિર્દેશિત, “ઘુસખોર પંડિત” નીરજ પાંડે દ્વારા નિર્મિત છે. મનોજ બાજપેયીએ ભ્રષ્ટ પોલીસ અધિકારી અજય દીક્ષિતનો રોલ કર્યો છે. મનોજ બાજપેયી ઉપરાંત આ ફિલ્મમાં નુસરત ભરૂચા, કીકુ શારદા, દિવ્યા દત્તા, સાકિબ સલીમ, શ્રદ્ધા દાસ અને અક્ષય ઓબેરોય પણ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે.