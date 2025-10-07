બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી લડવાની ચર્ચાઓ પર મૈથિલી ઠાકુરે શું કહ્યું?

મૈથિલી ઠાકુરે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે, જેમાં તેણે કહ્યું છે કે તેઓ તેમના ગામ પાછા ફરવા માંગે છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ જે ફોટા અને લેખો જોઈ રહ્યા છે તેનાથી તે ઉત્સાહિત છે.
લોક ગાયિકા મૈથિલી ઠાકુરે બિહાર ચૂંટણી લડવાના અહેવાલો પર એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેણીએ કહ્યું,”હું જે ફોટા અને લેખો જોઈ રહી છું તેનાથી હું ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. હું ઉત્સુક છું, પરંતુ હું સત્તાવાર જાહેરાતની રાહ જોઈ રહી છું. હું મારા ગામ પાછા જવા માંગુ છું. પરંતુ જો મને મારા મતવિસ્તારની સેવા કરવાનો અધિકાર મળે, તો મારા માટે આનાથી મોટું કંઈ નહીં હોય.”
મારું લક્ષ્ય પરિવર્તન લાવવા માટે સત્તા મેળવવાનું છે: મૈથિલી
મૈથિલી ઠાકુરે કહ્યું, “હું અહીં રાજકારણ રમવા કે રમત રમવા માટે નથી; મારું લક્ષ્ય પરિવર્તન લાવવા માટે સત્તા મેળવવાનું છે. આગામી પાંચ વર્ષ બિહાર માટે મહત્વપૂર્ણ છે. નીતિશ કુમારે આપણા માટે જે કર્યું છે તેના માટે અમે આભારી છીએ.”
મૈથિલી ચૂંટણી લડશે તેવી ચર્ચા કેમ થઈ રહી છે?
6 ઓક્ટોબરના રોજ, સમાચાર આવ્યા કે લોક ગાયિકા મૈથિલી ઠાકુર બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી લડી શકે છે. તેણીએ ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ વિનોદ તાવડે અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી નિત્યાનંદ રાય સાથે મુલાકાત કરી હતી, ત્યારબાદ અટકળો શરૂ થઈ હતી કે મૈથિલી દરભંગાની બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી શકે છે.
વિનોદ તાવડેએ મૈથિલી સાથેની મુલાકાતના ફોટા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કર્યા
ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ વિનોદ તાવડેએ 5 ઓક્ટોબરના રોજ તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર પોસ્ટ કરતા કહ્યું, “પ્રખ્યાત ગાયિકા અને 1995 માં લાલુ પ્રસાદ યાદવ સત્તામાં આવ્યા ત્યારે બિહાર છોડી ગયેલા પરિવારની પુત્રી મૈથિલી ઠાકુર, બિહારની બદલાતી ગતિ જોઈને બિહાર પાછા ફરવા માંગે છે. આજે, ગૃહ રાજ્યમંત્રી નિત્યાનંદ રાય અને મેં તેમને વિનંતી કરી કે બિહારનો સામાન્ય માણસ તેમની પાસેથી બિહારના લોકો અને તેના વિકાસમાં યોગદાન આપવાની અપેક્ષા રાખે છે, અને તેમણે તેમની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરવી જોઈએ. બિહારની પુત્રી મૈથિલી ઠાકુરને શુભકામનાઓ!”
મૈથિલી ઠાકુર કોણ છે?
મૈથિલી ઠાકુરનો જન્મ 25 જુલાઈ, 2000 ના રોજ બિહારના મધુબની જિલ્લાના બેનીપટ્ટીમાં થયો હતો. તે એક પ્રખ્યાત લોક ગાયિકા છે. તે શાસ્ત્રીય સંગીત, લોકગીતો, ભજન અને મૈથિલી-ભોજપુરી ગીતો ગાવા માટે જાણીતી છે. તેના પિતા રમેશ ઠાકુર એક સંગીત શિક્ષક છે, અને તેની માતા ભારતી ઠાકુર ગૃહિણી છે. મૈથિલીએ ઘણા ટીવી કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો છે અને સોશિયલ મીડિયા પર પણ તેની સારી ફેન ફોલોઇંગ છે.