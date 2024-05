મહારાષ્ટ્રઃ ફેક્ટરીમાં બોઈલર ફાટતા લાગી આગ

મહારાષ્ટ્રના થાણે જિલ્લામાં એક કેમિકલ ફેક્ટરીમાં આગ લાગવાના સમાચાર છે. ફેક્ટરીની અંદર બોઈલર ફાટવાને કારણે જોરદાર વિસ્ફોટ થયો, જેનો પડઘો આસપાસના વિસ્તારોમાં કેટલાય કિલોમીટર સુધી સંભળાયો. વિસ્ફોટ અને આગમાં અત્યાર સુધીમાં 4 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 30થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. ફેક્ટરીમાં હજુ પણ ઘણા લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે.

Fire breaks out due to a boiler #explosion in a factory located in the MIDC area in #Dombivli, #Maharashtra.

More than four fire tenders rushed to the site.

Details awaited. pic.twitter.com/DgyCVRy1cL

