પંજાબના ખેડૂતો દિલ્હી તરફ રવાના, યુએસ ટ્રે઼ડ ડિલ વિરુદ્ધ આજે મહાપંચાયત

નવી દિલ્હી: ૨૧ જુલાઈના રોજ પ્રસ્તાવિત ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર વિરુદ્ધ મહાપંચાયતમાં ભાગ લેવા માટે પંજાબના ખેડૂતોનો મોટો સમૂહ રવિવારે દિલ્હી જવા રવાના થયો હતો. દેશ બચાવો મોરચા દ્વારા દિલ્હીના કિસાન ઘાટ ખાતે યોજાનારી આ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આયોજકોએ દાવો કર્યો છે કે દેશભરના લગભગ ૫૫૦ ખેડૂત સંગઠનો અને સામાજિક સંગઠનો ભાગ લેશે.
રવાના થતાં પહેલાં બિયાસમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, કિસાન મજૂર સંઘર્ષ સમિતિ પંજાબના નેતા જર્મનજીત સિંહ બંદાલાએ આરોપ લગાવ્યો કે પ્રસ્તાવિત વેપાર કરાર ભારતીય ખેડૂતો, મજૂરો, નાના વેપારીઓ અને વ્યાપક જનતા પર પ્રતિકૂળ અસર કરશે. તેમણે દાવો કર્યો કે આ કરાર અમેરિકન કંપનીઓ અને ખેડૂતોને લાભ આપવાનો હતો, જ્યારે ભારતના નાના અને સીમાંત ખેડૂતોના હિતોને અવગણવાનો હતો.
જર્મનજીત સિંહ બંદાલાએ દલીલ કરી હતી કે અમેરિકન કૃષિ ઘણા મોટા પાયે કાર્યરત છે, જેમાં હજારો એકરમાં ફેલાયેલા ખેતરો છે અને તેમને નોંધપાત્ર સરકારી સબસિડીનો ટેકો છે. તેનાથી વિપરીત, તેમણે કહ્યું કે, મોટાભાગના ભારતીય ખેડૂતો ફક્ત બે થી અઢી એકર જમીન ધરાવે છે અને તેમને ઘણી ઓછી નાણાકીય સહાય મળે છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે જો કરાર હેઠળ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સથી સસ્તી કૃષિ આયાત ભારતીય બજારમાં પ્રવેશ કરશે, તો નાના ભારતીય ખેડૂતોને સ્પર્ધા કરવામાં મુશ્કેલી પડશે, જેના કારણે કૃષિ આવકમાં તીવ્ર ઘટાડો થશે.
ખેડૂત નેતાએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે અગાઉની સરકારોએ કૃષિ ક્ષેત્રને વધુ પડતા વિદેશી પ્રભાવથી રક્ષણ આપ્યું હતું, પરંતુ દાવો કર્યો હતો કે વર્તમાન કેન્દ્ર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના દબાણ હેઠળ વેપાર કરાર સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. તેમણે વધુમાં ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે પ્રસ્તાવિત કરારની અસર કૃષિથી આગળ વધશે, જેનાથી નાના વ્યવસાયો અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં રોજગારની તકો પર પણ અસર પડશે.
જર્મનજીત સિંહ બંદાલાએ જણાવ્યું હતું કે પંજાબના ખેડૂતો, અન્ય ઘણા રાજ્યોના સહભાગીઓ સાથે, 21 જુલાઈના મહાપંચાયતમાં હાજરી આપશે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે જો અધિકારીઓએ પ્રદર્શનકારીઓને સ્થળ પર પહોંચતા અટકાવ્યા, તો તેઓ જ્યાં તેમને રોકવામાં આવ્યા હતા ત્યાં શાંતિપૂર્ણ મેળાવડા કરશે અને તેમની ચિંતાઓ વિશે જાગૃતિ લાવવાનું ચાલુ રાખશે.
વિરોધને “માત્ર શરૂઆત” ગણાવતા, બંદાલાએ ચેતવણી આપી હતી કે જો કેન્દ્ર પ્રસ્તાવિત ભારત-યુએસ વેપાર કરાર રદ નહીં કરે અને ખેડૂતોની માંગણીઓને સંબોધિત નહીં કરે તો આંદોલન વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે ખેડૂત સંગઠનો તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તેમનું આંદોલન ચાલુ રાખશે.