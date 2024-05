23 દેશોમાંથી પ્રતિનિધિઓ ‘લોકશાહીના મહાન પર્વ’ના સાક્ષી બનવા ભારત પહોંચ્યા

વિશ્વના સૌથી મોટા લોકશાહી દેશના સૌથી મોટા તહેવાર ‘લોકસભા ચૂંટણી’ના સાક્ષી બનવા માટે 23 દેશોની ચૂંટણી વ્યવસ્થાપન સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા 75 આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિનિધિઓ ભારત પહોંચ્યા છે. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમારે રવિવારે આ માહિતી આપી હતી. ન્યૂઝ એજન્સી ANI સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે, આ ખૂબ જ આનંદ અને સંતોષની વાત છે કે અમારા આમંત્રણ પર, 23 દેશોમાંથી ચૂંટણી પ્રબંધન સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા 75 આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિનિધિઓ અમારી ચૂંટણીના સાક્ષી બનવા માટે અહીં આવ્યા છે.”

— Election Commission of India (@ECISVEEP) May 5, 2024

Trust reposed by people in results every time after election is a testament to robust democratic processes in India. 🙌 #ChunavKaParv #DeshKaGarv #Elections2024 #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/o5h1e0KKkH

રાજીવ કુમારે કહ્યું, લગભગ દસ કે તેથી વધુ અધ્યક્ષો અને વિવિધ દેશોના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરોના સમકક્ષ અહીં હાજર છે. આ અમારી પ્રસ્થાપિત નીતિને અનુરૂપ છે, જે અમે છુપાવવા જેવું કંઈ નથી.” તેથી અમે તેમને આમંત્રિત કર્યા છે કે તેઓ પાંચ શહેરો અને પાંચ રાજ્યોમાં જઈ રહ્યા છે અને બૂથની મુલાકાત લેશે અને ભારતમાં લોકશાહી ઉત્સવ કેવી રીતે ઉજવવામાં આવે છે તે જોશે.

CEC Rajiv Kumar addresses over 75 international delegates from 23 EMBs at the inaugural session of International Election Visitors Prog held today at New Delhi.

Delegates given an overview of various facets of gigantic election exercise in world’s largest democracy! #GE2024 pic.twitter.com/xkRC5MNBGs

— Election Commission of India (@ECISVEEP) May 5, 2024