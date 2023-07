લોકસભા દિવસભર માટે સ્થગિત, વન સંરક્ષણ સંશોધન બિલ પસાર

મણિપુરમાં જાતિય હિંસા પર વિપક્ષી સભ્યોના વિરોધ વચ્ચે લોકસભાને દિવસ માટે સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. મણિપુરની સ્થિતિ અંગે વિપક્ષના વિરોધ વચ્ચે લોકસભાએ ફોરેસ્ટ (સંરક્ષણ) સંશોધન બિલ પસાર કર્યું. પૂર્વોત્તરના રાજ્યસભાના સભ્યો આજે સંસદમાં ગૃહના અધ્યક્ષને મળ્યા હતા અને મણિપુરના મુદ્દાઓ પર નિયમ 176 હેઠળ ટૂંકા ગાળાની ચર્ચા માટે વિનંતી કરી હતી. તેમણે તમામ પક્ષોના સભ્યોને ચર્ચામાં ભાગ લેવા વિનંતી કરી.

The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 passed in Lok Sabha.



મણિપુર મુદ્દે સરકારના વલણથી નારાજ વિપક્ષે રાજ્યસભામાં વોકઆઉટ કર્યું

રાજ્યસભામાં મણિપુર હિંસા પર સરકારના વલણ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગૃહની અંદર કોઈ નિવેદન ન આપવાના વિરોધમાં બુધવારે વિરોધ પક્ષોના સભ્યોએ ઉપલા ગૃહમાંથી વોકઆઉટ કર્યું. વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ, જ્યારે લંચ બ્રેક પછી ગૃહ ફરી શરૂ થયું ત્યારે અધ્યક્ષની પરવાનગી સાથે બોલતા, “અમે આ ગૃહમાં (મણિપુર મુદ્દા પર) જે ચર્ચા ઇચ્છતા હતા તે માટે અમે વડા પ્રધાનના નિવેદનની અપેક્ષા રાખતા હતા.” અને હજુ પણ કરી રહ્યા છીએ. તેમણે કહ્યું કે વિપક્ષે ચર્ચાની માંગણી કર્યાને ચાર-પાંચ દિવસ થઈ ગયા છે અને વડાપ્રધાન સંસદ ભવન (તેમની ચેમ્બરમાં) આવે છે અને તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલી માંગણી (ટીવી પર) જુએ છે. તેમણે સવાલ કર્યો કે, પરંતુ તેઓ (વડાપ્રધાન મોદી) નિવેદન કેમ નથી આપી રહ્યા?

ભાજપના નેતાઓએ સંસદની બહાર ગેહલોતનો વિરોધ કર્યો

ભાજપના નેતાઓએ સંસદની બહાર રાજસ્થાનના સીએમ અશોક ગેહલોત વિરુદ્ધ ‘રેડ ડાયરી’ સાથે વિરોધ કર્યો. રાજસ્થાનના બરતરફ મંત્રી અને કોંગ્રેસ નેતા રાજેન્દ્ર ગુડાએ ‘લાલ ડાયરી’નો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

