પ્રખ્યાત ગીતકાર બોબી હાર્ટનું 86 વર્ષની વયે કેલિફોર્નિયામાં નિધન

ધ મંકીઝ પોપ બેન્ડના સુપ્રસિદ્ધ ગીતકાર અને નિર્માતા બોબી હાર્ટનું 86 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે.
પ્રખ્યાત ગીતકાર બોબી હાર્ટનું નિધન થયું છે. આ ગીતકાર પ્રખ્યાત બોયસ અને હાર્ટ ગીતલેખન જોડીનો ભાગ હતા. તેઓ ‘ધ મંકીઝ’ માટે “આઈ વોના બી ફ્રી” અને “લાસ્ટ ટ્રેન ટુ ક્લાર્ક્સવિલે” જેવા કેટલાક સૌથી મોટા હિટ ગીતો માટે જાણીતા હતા. માહિતી અનુસાર, ગીતકારનું 86 વર્ષની વયે કેલિફોર્નિયાના લોસ એન્જલસમાં તેમના ઘરે અવસાન થયું.
ડોન કિર્શનર દ્વારા ટેલિવિઝન માટે બનાવેલા ગ્રુપ ‘ધ મંકીઝ’ના ઓફિશિયલ સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર ભાવનાત્મક શ્રદ્ધાંજલિ સાથે આ સમાચારની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી. પોસ્ટના કેપ્શનમાં લખ્યું હતું કે, ‘ખૂબ જ દુઃખદ સમાચાર, બોબી હાર્ટ ગીતકાર દંતકથા જે મંકીઝના ઘણા ગીતો માટે જવાબદાર જોડીનો ભાગ હતા તેમનું અવસાન થયું છે. તેમના સાથી ટોમી બોયસ સાથે, બોબીએ “આઈ વોના બી ફ્રી”, “લાસ્ટ ટ્રેન ટુ ક્લાર્ક્સવિલે” અને અન્ય ઘણા ટ્રેક જેવા આઇકોનિક ‘મંકીઝ’ થીમ્સ લખ્યા હતા. આ ઉપરાંત, તેમણે લિટલ એન્થોની અને ધ ઇમ્પિરિયલ્સ માટે “હર્ટ્સ સો બેડ” જેવા હિટ ગીતો સાથે સોલો ગીતલેખનનું કામ પણ કર્યું. તેમને તેમની અદ્ભુત પ્રતિભા અને સ્વયંસ્ફુરિતતા માટે યાદ કરવામાં આવશે.’
બોબી હાર્ટનો જન્મ 18 ફેબ્રુઆરી, 1939 ના રોજ થયો હતો. તેમણે પોતાની કારકિર્દીમાં ન્યૂ એડિશન જેવા કલાકારો સાથે સહયોગ કર્યો હતો અને ટેન્ડર મર્સીઝના ઓસ્કાર-નોમિનેટેડ ગીત “ઓવર યુ” માં પણ યોગદાન આપ્યું હતું. હાર્ટના ભાગીદાર ટોમી બોયસનું 1994 માં અવસાન થયું હતું, પરંતુ 2014 ની દસ્તાવેજી “ધ ગાય્સ હુ રાઈટ ‘એમ” માં તેમના યોગદાનને યાદ કરવામાં આવ્યું હતું. હાર્ટના પરિવારમાં તેમની પત્ની મેરી એન હાર્ટ છે અને તેમના બે બાળકો છે. ગીતકારના જવાથી સંગીત જગતમાં એક ખાલીપો છવાઈ ગયો છે.