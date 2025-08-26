વૈષ્ણો દેવી માર્ગ પર અર્ધકુંવરીમાં ભૂસ્ખલન, 5ના મોત, 14 ઘાયલ

જમ્મુ અને કાશ્મીરના રિયાસી જિલ્લામાં ત્રિકુટા પહાડીઓ પર સ્થિત માતા વૈષ્ણો દેવી મંદિર તરફ જતા માર્ગ પર મંગળવારે ભૂસ્ખલન થયું. અર્ધકુંવરીમાં સ્થિત ઇન્દ્રપ્રસ્થ ભોજનાલય પાસે ભૂસ્ખલનની ઘટના બની હતી, જેમાં પાંચ શ્રદ્ધાળુઓના મોત થયા હતા, જ્યારે 14 ઘાયલ થયા હતા. ઘટનાસ્થળે હજુ પણ બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. કેટલાક વધુ શ્રદ્ધાળુઓ દટાયા હોવાની શક્યતા છે. મંગળવારે સતત ત્રીજા દિવસે જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેના કારણે ત્રિકુટા પહાડી પર ભૂસ્ખલનની આ ઘટના બની છે.

તમને જણાવી દઈએ કે જમ્મુ વિભાગમાં ભારે વરસાદને કારણે અત્યાર સુધીમાં આઠ લોકોના મોત થયા છે. આમાંથી પાંચ શ્રદ્ધાળુઓ માતા વૈષ્ણો દેવીના દર્શન કરવા આવ્યા હતા. 24 થી વધુ ઘરો અને પુલોને નુકસાન થયું છે. જમ્મુમાં લગભગ તમામ જળસ્ત્રોત ભયના નિશાનથી ઉપર વહી રહ્યા છે, જેના કારણે શહેરના ઘણા નીચાણવાળા વિસ્તારો અને રસ્તાઓ અને અન્ય સ્થળોએ પાણી ભરાઈ ગયા છે. મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ જણાવ્યું હતું કે જમ્મુ વિભાગના ઘણા ભાગોમાં પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ગંભીર છે. તેઓ પોતે શ્રીનગરથી આગામી ઉપલબ્ધ ફ્લાઇટ દ્વારા જમ્મુ આવશે અને પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરશે.

આ હાઇવે પર ટ્રાફિક બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે

જમ્મુ વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે જમ્મુ-શ્રીનગર અને કિશ્તવાડ-ડોડા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર ટ્રાફિક બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ભૂસ્ખલન અથવા અચાનક પૂરને કારણે ઘણા પહાડી રસ્તાઓ અવરોધિત અથવા નુકસાન પામ્યા છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે વરસાદને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેતી રૂપે માતા વૈષ્ણો દેવી મંદિરની યાત્રા પણ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. અલગ અલગ ઘટનાઓમાં, ગાંડોહમાં બે અને થાથરીમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે, જ્યારે 15 ઘરો અને ચાર પુલને નુકસાન થયું છે. તે જ સમયે, અર્ધકુંવરીમાં પણ પાંચ લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે.

