PM મોદીની ટેરિફ પર હાઈ લેવલ બેઠક

ભારત પર 25% ટેરિફ લાદ્યા પછી, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની યુએસ સરકારે હવે વધારાના 25% ટેરિફ માટે એક સૂચના બહાર પાડી છે, જેમાં ભારત પર કુલ યુએસ ટેરિફ વધીને 50% થશે. આ વધારાનો ટેરિફ 27 ઓગસ્ટ 2025 થી અમલમાં આવશે. આ જાહેરાતથી ભારતીય નિકાસકારો માટે તાત્કાલિક રાહતનો માર્ગ બંધ થઈ ગયો છે, પરંતુ તેનાથી થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ માટે સરકાર તરફથી મદદની તેમની આશા પણ વધી ગઈ છે. દરમિયાન, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે સાંજે યુએસ ટેરિફનો સામનો કરવાની તૈયારીઓ પર એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક બોલાવી હતી. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની સાથે, નાણા અને વાણિજ્ય મંત્રાલયના ઘણા વરિષ્ઠ મંત્રીઓ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ આ બેઠકમાં હાજર છે.
સરકાર મોટી જાહેરાતો કરી શકે છે
પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં આ બેઠક બાદ, સરકાર કેટલીક મોટી જાહેરાતો કરી શકે છે, જે ભારતીય નિકાસકારોને રાહત આપવા તેમજ વૈકલ્પિક બજારો શોધવામાં મદદરૂપ થશે. પીએમ મોદીની આ બેઠક આ મહિનાના અંતમાં બે મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ જાપાન અને ચીનની મુલાકાત પહેલા થઈ રહી છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે સરકાર ભારતીય નિકાસ માટે અને ખાસ કરીને કામદારોની સલામતી માટે આર્થિક રાહત માટે એક ખાસ પેકેજની જાહેરાત કરી શકે છે. આ સાથે, ટ્રમ્પના ટેરિફ હુમલા વચ્ચે વૈકલ્પિક બજારો શોધવા અને વ્યવસાયિક વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવાના પ્રયાસો પણ તેજ થયા છે.
55% ઉત્પાદન ક્ષેત્રો પર ટેરિફની અસર
નિષ્ણાતોના મતે, ટ્રમ્પ ટેરિફ ભારતના 55% ઉત્પાદન ક્ષેત્રોની અમેરિકામાં નિકાસને અસર કરી શકે છે. આમાં કપડાં, ઝવેરાત, ચામડાના ઉત્પાદનો, રમકડાં, રસાયણો, મશીન ટૂલ્સ, પ્લાસ્ટિક, દરિયાઈ ઉત્પાદનોનો સમાવેશ થાય છે. આમાંના ઘણા ઉત્પાદનો એવા છે કે દેશની મોટી વસ્તીને તેમના ઉત્પાદન અને ઉત્પાદનમાં રોજગાર મળે છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની ભારત અંગેની જાહેરાતથી આ ભારતીય ઉત્પાદનો બિનસ્પર્ધાત્મક બન્યા છે કારણ કે ભારતના મોટાભાગના સ્પર્ધાત્મક ઉત્પાદનો ભારત પર લાગુ 50% કરતા 30 થી 35% ઓછા દરે ઉપલબ્ધ થશે, જેના કારણે આ ભારતીય ઉત્પાદનો માટે યુએસ બજારોમાં ટકી રહેવું અશક્ય બનશે.