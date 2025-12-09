લાલો ફિલ્મના આ અભિનેતાની ‘ક્યુંકી સાસ ભી કભી…’ માં એન્ટ્રી

ગુજરાતી ફિલ્મ ‘લાલો’ની ખુબ જ ચર્ચા થઈ રહી છે અને સાથે જ ફિલ્મના કલાકારોની પણ. દર્શકોને પોતાના અભિનયનથી અભિભૂત કરનાર અભિનેતા શ્રુહદ ગોસ્વામી લોકપ્રિય હિન્દી શૉમાં ચમકવાના છે. આ સીરિયલ છે’ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુ થી’ . તેમની એન્ટ્રી વાર્તામાં એક મોટો વળાંક લાવશે.
સ્ટાર પ્લસની આઇકોનિક સીરિયલ ‘ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુ થી’ની વાર્તા એક નવા અને રોમાંચક વળાંક તરફ આગળ વધી રહી છે, જેમાં પ્રખ્યાત ગુજરાતી અભિનેતા શ્રુહદ ગોસ્વામી એક ખાસ એપિસોડ માટે શોમાં જોવા મળશે. ગુજરાતી સિનેમા અને ટેલિવિઝનમાં તેમના શાનદાર અભિનય માટે જાણીતા શ્રુહદ ગોસ્વામીને કલ્ટ હિટ ફિલ્મ ‘લાલો: કૃષ્ણ સદા સહાયતે’માં કૃષ્ણના પાત્ર માટે ભારોભાર પ્રશંસા મળી છે.એવામાં હવે તે હિન્દી ટેલિવિઝન જગતમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. સીરિયલમાં તેમની એન્ટ્રીથી વાર્તામાં નવો રસપ્રદ વળાંક લાવી શકે છે.
શ્રુહદ ગોસ્વામી, જેમણે પોતાના શાનદાર અભિનય અને મજબૂત સ્ક્રીન હાજરીથી પોતાની અલગ ઓળખ બનાવી છે. ‘ક્યુંકી કી સાસ ભી કભી બહુ થી’ના નવા એપિસોડમાં તે મહત્વની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. જોકે સીરિયલમાં તેમના પાત્ર વિશેની વધુ વિગતો સામે આવી નથી. પરંતુ અહેવાલ એવા છે કે તેમની એન્ટ્રીથી વાર્તામાં પરિવર્તન આવશે અને તે સ્ટોરીને અલગ દિશામાં લઈ જશે.
‘ક્યુંકી સાસ ભી કભી બહુ થી’માં ડ્રામાં પીક પોઈન્ટ પર ચાલી રહ્યો છે. મિહિર અને નોઈનાનો એક સાથે ફોટો જોયા પછી તુલસી ખૂબ જ પરેશાન છે. આ અચાનક થયેલી શોધે તેને ભાવનાત્મક રીતે હચમચાવી દીધી છે અને આગામી એપિસોડમાં ગેરસમજણો અને તકરાર જોવા મળી શકે એમ છે. દર્શકોને આગામી એપિસોડમાં કઈંક રોમાંચક જોવા મળી શકે છે.
વાર્તાના આવતા નવા ટ્વિસ્ટથી અને શ્રુહદ ગોસ્વામીની એન્ટ્રીએ ચાહકોની આતુરતા વધી છે. હવે જોવું એ રહ્યું કે અભિનેતા શ્રુહદ કેવા પાત્રમાં જોવા મળશે અને તેમના પ્રવેશથી સ્ટોરીમાં કેવો બદલાવ આવશે.