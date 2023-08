કુનો નેશનલ પાર્કમાં માદા ચિત્તાનું મોત, અત્યાર સુધીમાં નવના મોત

મધ્યપ્રદેશના શ્યોપુર જિલ્લામાં સ્થિત કુનો નેશનલ પાર્કમાં ચિત્તાઓના મોતનો સિલસિલો અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. બુધવારે વધુ એક માદા ચિતા તિબિલિસીના મૃત્યુના સમાચાર સામે આવ્યા છે.માદા ચિતાના મૃત્યુના કારણોનો હાલ ખુલાસો થયો નથી. થોડા દિવસોમાં, કુનો નેશનલ પાર્ક, શ્યોપુરમાં છ દીપડા અને ત્રણ બચ્ચાંએ જીવ ગુમાવ્યા છે.

One more cheetah dies at Kuno National Park in Madhya Pradesh. Reason for death not known yet: State forest dept’s statement

— Press Trust of India (@PTI_News) August 2, 2023