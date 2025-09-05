કોણ છે પ્રતાપ સરનાઈક? ભારતમાં ટેસ્લાના માલિક બનનાર મંત્રી વિશે જાણો

ભારતમાં મુંબઈ ટેસ્લાઓ શો-રૂમ ખોલ્યા બાદ કારની પ્રથમ ડિલિવરી કરી છે. અમેરિકન કંપની ટેસ્લાએ ડિલિવરી શરૂ કરી દીધી છે. ટેસ્લા મોડેલ Y મુંબઈના બીકેસી સ્થિત પ્રથમ શોરૂમમાં મહારાષ્ટ્રના પરિવહન મંત્રી પ્રતાપ સરનાઈકને સોંપવામાં આવ્યું છે.
ભારતમાં શૉ રૂમ ખોલ્યા બાદ ટેસ્લાએ તેની પહેલી કાર ડિલિવરી કરી છે. ભારતમાં પહેલી ટેસ્લા કાર મહારાષ્ટ્રના પરિવહન મંત્રી પ્રતાપ સરનાઈકને ડિલિવર કરવામાં આવી હતી. શુક્રવારે તેમણે મુંબઈના BKC ખાતે ટેસ્લાના શોરૂમની મુલાકાત લીધી અને ટેસ્લા મોડેલ Y પ્રાપ્ત કર્યું. પ્રતાપ સરનાઈકે આ કાર તેમના પુત્ર માટે ખરીદી છે. તેમણે તેને ભેટ તરીકે આપી છે. ત્યારે મહારાષ્ટ્રના પરિવહન મંત્રી પ્રતાપ સરનાઈક દેશભરમાં હેડલાઇન્સમાં આવ્યા છે.
એલોન મસ્કની કંપની ટેસ્લાએ જુલાઈમાં મુંબઈમાં પોતાનો પહેલો શોરૂમ ખોલ્યો હતો. ટેસ્લાએ એક નિવેદનમાં કહ્યું છે કે આ પહેલી સત્તાવાર ડિલિવરી છે, પરંતુ તે ભારતમાં ટેસ્લાના પહેલા માલિક નથી. અહીં પહેલાથી જ 10 થી વધુ ખાનગી રીતે આયાતી ટેસ્લા વાહનો છે. અન્ય ગ્રાહકોને મહિનાના અંત સુધીમાં ડિલિવરી મળવાની અપેક્ષા છે.
BKC માં ટેસ્લા એક્સપિરિયન્સ સેન્ટર તરફથી પ્રથમ ટેસ્લા મોડેલ Y ની ચાવીઓ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પ્રતાપ સરનાઈકે ખુશી વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે રાજ્યના પરિવહન મંત્રીની જવાબદારી નિભાવતી વખતે તેમણે આ કાર ખરીદવાનો નિર્ણય લીધો છે. સરનાઈકે કહ્યું કે મેં નાગરિકોમાં, ખાસ કરીને યુવા પેઢીમાં ઇલેક્ટ્રિક ગતિશીલતા વિશે જાગૃતિ ફેલાવવા માટે ટેસ્લાની ડિલિવરી લીધી છે. હું ઇચ્છું છું કે બાળકો આ કાર વહેલા જુએ અને ટકાઉ પરિવહનનું મહત્વ સમજે. મંત્રીએ કહ્યું કે મહારાષ્ટ્ર આગામી દાયકામાં વડા પ્રધાનના સ્વચ્છ ગતિશીલતા વિઝનને અનુરૂપ એક મોટું EV પરિવર્તન શરૂ કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. તેમણે કહ્યું કે રાજ્યએ અટલ સેતુ અને સમૃદ્ધિ એક્સપ્રેસવે પર ટોલ મુક્તિ સહિત અનેક પ્રોત્સાહનોની પણ જાહેરાત કરી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (MSRTC) એ જાહેર પરિવહન માટે લગભગ 5,000 ઇ-બસો ખરીદી છે.
પ્રતાપ સરનાઈક કોણ છે?
મહારાષ્ટ્રના વર્ધા જિલ્લામાં જન્મેલા પ્રતાપ સરનાઈક (61) હાલમાં એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વ હેઠળની શિવસેનામાં એક મોટો ચહેરો છે. તેઓ હાલમાં પરિવહન મંત્રીની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે. મધ્યમ વર્ગના પરિવારમાં જન્મેલા સરનાઈકે મુંબઈના ડોમ્બિવલી વિસ્તારમાં પોતાનું પ્રારંભિક શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું. ત્યારબાદ, તેઓ કોલેજના દિવસોમાં વિદ્યાર્થી ચળવળમાં જોડાયા. તેઓ રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથે રાજકારણમાં પ્રવેશ્યા. નવેમ્બર 2008 માં NCP છોડીને તેઓ શિવસેનામાં જોડાયા. તેઓ હાલમાં મુંબઈ મેટ્રોપોલિટન રિજન (MMR) ઓવલા-માજીવાડા વિધાનસભા મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય છે. સરનાઈકને બે પુત્રો છે. તેમના નામ વિહંગ અને પૂર્વેશ છે. તેઓ યુવા સેનાના અગ્રણી સભ્યો છે. નાના પુત્ર પૂર્વેશ સરનાઈક યુવા સેનાના સચિવ છે. તેમની પત્ની પરિષા સરનાઈક પણ થાણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોર્ડ 29 ના સ્થાનિક કાઉન્સિલર છે. સરનાઈકની ગણતરી એકનાથ શિંદેના નજીકના નેતાઓમાં થાય છે.