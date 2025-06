IND vs ENG : કેએલ રાહુલે લીડ્સ ટેસ્ટમાં સદી ફટકારી

લીડ્સ ટેસ્ટની પહેલી ઇનિંગમાં અડધી સદી ચૂકી ગયેલા કેએલ રાહુલે બીજી ઇનિંગમાં અજાયબીઓ કરી. ભારતના આ પ્રતિભાશાળી બેટ્સમેનએ બીજી ઇનિંગમાં શાનદાર સદી ફટકારી. રાહુલે 202 બોલમાં સદી ફટકારી. રાહુલે પોતાની ટેસ્ટ કારકિર્દીમાં 9મી વખત સદી ફટકારી છે. રાહુલની આ સદી ખૂબ જ ખાસ છે કારણ કે લીડ્સમાં તેના બેટમાંથી આ પહેલી વાર સદી આવી છે. આ ખેલાડીએ વર્ષ 2023 પછી તેની પહેલી ટેસ્ટ સદી ફટકારી છે. તેણે દક્ષિણ આફ્રિકામાં સેન્ચુરિયન ટેસ્ટમાં છેલ્લી સદી ફટકારી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે રાહુલે ઇંગ્લેન્ડના છેલ્લા પ્રવાસમાં પણ સદી ફટકારી હતી. આ ખેલાડીએ અત્યાર સુધીમાં ઇંગ્લેન્ડમાં કુલ 3 ટેસ્ટ સદી ફટકારી છે, જ્યારે રાહુલે ઇંગ્લેન્ડમાં તમામ ફોર્મેટમાં પાંચ સદી ફટકારી છે.

💯 𝙛𝙤𝙧 𝙆𝙇 𝙍𝙖𝙝𝙪𝙡! 👏 👏

His 9⃣th TON in Test cricket 🙌 🙌

What a wonderful knock this has been! 👌 👌

Updates ▶️ https://t.co/CuzAEnBkyu#TeamIndia | #ENGvIND | @klrahul pic.twitter.com/XBr9RiheBR

— BCCI (@BCCI) June 23, 2025