કર્ણાટક ચૂંટણી: PM મોદીનો કોંગ્રેસના ચૂંટણી ઢંઢેરાને લઈને આકરા પ્રહાર

કર્ણાટકના હોસ્પેટમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરતા કોંગ્રેસ પર જોરદાર પ્રહારો કર્યા હતા. કોંગ્રેસના મેનિફેસ્ટોનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે પહેલા ભગવાન શ્રી રામ સાથે સમસ્યા હતી અને હવે જય બજરંગબલી બોલનારાઓ પ્રત્યે નફરત છે. કોંગ્રેસે પોતાના ઘોષણાપત્રમાં બજરંગ દળ, પીએફઆઈ જેવા સંગઠનોને બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે.

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly. — Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton) May 1, 2023



પીએમએ કહ્યું કે આજે હનુમાનજીની આ પવિત્ર ભૂમિ પર નમન કરવું એ મારું સૌભાગ્ય છે, આજે જ્યારે હું અહીં હનુમાનજીને નમન કરવા આવ્યો છું, તે જ સમયે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ તેના ઢંઢેરામાં બજરંગબલીને તાળા મારવાનો નિર્ણય કર્યો છે. . પહેલા શ્રી રામને તાળાબંધી કરવામાં આવ્યા હતા અને હવે તેમણે જય બજરંગબલીનો નારા લગાવનારાઓને તાળાબંધી કરવાનો સંકલ્પ લીધો છે. આ દેશની કમનસીબી છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટીને ભગવાન શ્રી રામ સાથે પણ સમસ્યા હતી અને હવે તે જય બજરંગબલી બોલનારાઓથી પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહી છે.

#WATCH | Today it is my great fortune to bow down to this holy land of Hanuman ji and see the misfortune, today when I have come here, at the same time the Congress party has decided to lock Bajrangbali in its manifesto. Earlier Shri Ram was locked up and now they have taken the… pic.twitter.com/F2IqRrQ8xp — ANI (@ANI) May 2, 2023



કોંગ્રેસે તેના ઢંઢેરામાં શું કહ્યું?

કોંગ્રેસે તેના ઢંઢેરામાં કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ જાતિ અને ધર્મના આધારે સમુદાયો વચ્ચે નફરત ફેલાવતા સંગઠનો સામે નક્કર અને નિર્ણાયક પગલાં લેવા પ્રતિબદ્ધ છે. અમે માનીએ છીએ કે કાયદો અને બંધારણ પવિત્ર છે. કોઈપણ વ્યક્તિ કે બજરંગ દળ, પીએફઆઈ અને અન્ય સંગઠનો જે નફરત અને દુશ્મનાવટ ફેલાવે છે, પછી ભલે તે બહુમતી કે લઘુમતી વચ્ચે હોય, તેઓ કાયદા અને બંધારણનું ઉલ્લંઘન કરી શકે નહીં. અમે કાયદા હેઠળ આવી સંસ્થાઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવા સહિત નિર્ણાયક પગલાં લઈશું.



શહેર જેવી સુવિધાઓ ગામડાઓ સુધી પહોંચી રહી છે

વડાપ્રધાને વધુમાં કહ્યું કે ભાજપ કર્ણાટકની ગરિમા અને સંસ્કૃતિને કોઈ નુકસાન થવા દેશે નહીં. ભાજપ કર્ણાટકના વિકાસ માટે, અહીંના લોકોને આધુનિક સુવિધાઓ આપવા, નવી તકો પૂરી પાડવા માટે સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધ છે. દાયકાઓના કોંગ્રેસના શાસને શહેરો અને ગામડાઓ વચ્ચેની ખાઈ ઘણી વધારી દીધી હતી, ભાજપ સરકાર ગામડાઓ અને શહેરો વચ્ચેનું અંતર ઘટાડવામાં સતત વ્યસ્ત છે. આજે શહેરો જેવી સુવિધાઓ આપણા ગામડાઓમાં પહોંચી રહી છે. ભાજપ સરકાર ગામને લગતા અન્ય પડકારોને પણ હલ કરી રહી છે.

The Double-Engine Govt in Karnataka has worked in an unprecedented manner in the direction of ensuring Social Justice and Social Empowerment. Welfare of the poor has been our top-most priority. We have been absolutely dedicated towards empowering the farmers; around 11 crore… pic.twitter.com/j4mk0l21MH — ANI (@ANI) May 2, 2023



કોંગ્રેસને દેશની ધરોહર પર ગર્વ નથી

કોંગ્રેસ પર પ્રહારો ચાલુ રાખતા તેમણે કહ્યું કે હમ્પી એક એવી જગ્યા છે કે જેના પર માત્ર ભારત જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ ગર્વ કરે છે, પરંતુ ગુલામીની માનસિકતાથી ભરેલી કોંગ્રેસે ક્યારેય ભારતના ઈતિહાસ અને વારસા પર ગર્વ નથી કર્યો. હમ્પી જેવા સ્થળોએ પણ તેની ખોટ સહન કરવી પડી હતી. ભાજપ સરકાર જ હવે ‘સ્વદેશ દર્શન’ દ્વારા હમ્પીના ઐતિહાસિક વારસાને સાચવી રહી છે.

#WATCH | Congress is sitting with a bundle of guarantees these days in Karnataka. The party that has lost the trust of common people and they can only lie in the name of guarantees. Congress guaranteed to remove poverty from the country but failed to do so. On the other hand,… pic.twitter.com/6Tvm6b3lOP — ANI (@ANI) May 2, 2023



પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસનો ટ્રેક રેકોર્ડ ગેરંટી પૂરી કરવાનો નથી પરંતુ ગરીબોને લૂંટવાનો છે. લોન માફીથી લઈને દરેક ઘરમાં વીજળી પહોંચાડવાની ગેરંટી સુધી કોંગ્રેસે માત્ર જુઠ્ઠાણા જ બોલ્યા છે. કોંગ્રેસ ગેરંટીની વાત કરે છે, પરંતુ તેનો હેતુ કંઈક બીજો છે. કોંગ્રેસ યોજનાઓ માટે 85% નાણા પર નજર રાખે છે. આપણે કર્ણાટકને કોંગ્રેસની 85% કમિશનની આદતથી બચાવવાનું છે.