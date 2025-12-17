ઓસ્કારમાં “હોમબાઉન્ડ” ફિલ્મ શોર્ટલિસ્ટ, કરણ જોહરના હરખનો પાર નહીં

નીરજ ઘાયવાનની ફિલ્મ “હોમબાઉન્ડ” ઓસ્કારની રેસમાં એક ડગલું આગળ વધી ગઈ છે. ઇશાન ખટ્ટર, જાહ્નવી કપૂર અને વિશાલ જેઠવા અભિનીત આ ફિલ્મને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી છે. 22 જાન્યુઆરીએ અંતિમ યાદી જાહેર કરવામાં આવશે, જેમાં ખબર પડશે કે આ ફિલ્મ ઓસ્કારમાં જશે કે નહીં.

 

ઈશાન ખટ્ટર, વિશાલ જેઠવા અને જાહ્નવી કપૂર અભિનીત ફિલ્મ “હોમબાઉન્ડ” એ ઓસ્કાર 2026 ની રેસમાં મોટી છલાંગ લગાવી છે. નીરજ ઘાયવાન દ્વારા દિગ્દર્શિત આ ફિલ્મને 98મા એકેડેમી એવોર્ડ્સમાં શ્રેષ્ઠ આંતરરાષ્ટ્રીય ફીચર ફિલ્મ શ્રેણીમાં શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવી છે. ભારતની સત્તાવાર એન્ટ્રી, “હોમબાઉન્ડ” હવે 15 ફિલ્મોમાં સામેલ છે, જેમાંથી ફક્ત પાંચને જ અંતિમ નોમિનેશન મળશે. મંગળવારે, એકેડેમીએ 12 વિવિધ શ્રેણીઓ માટે શોર્ટલિસ્ટ જાહેર કરી, અને એમાં “હોમબાઉન્ડ” નો સમાવેશ થતાં ભારતીય ફિલ્મ ઉદ્યોગ ખુશ થઈ ગયો. અંતિમ નોમિનેશનની જાહેરાત 22 જાન્યુઆરીએ કરવામાં આવશે.

કરણ જોહરે ખુશી વ્યક્ત કરી

“હોમબાઉન્ડ” ફિલ્મે આંતરરાષ્ટ્રીય ફીચર ફિલ્મ શ્રેણીમાં ટોચના 15 માં સ્થાન મેળવ્યું છે. નિર્માતા કરણ જોહર આ સમાચારથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા. સોશિયલ મીડિયા પર ફિલ્મનું પોસ્ટર શેર કરતા તેમણે લખ્યું કે તેમના માટે આ સફરને શબ્દોમાં વર્ણવવી મુશ્કેલ છે. કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલથી લઈને ઓસ્કાર માટે શોર્ટલિસ્ટ થવા સુધીની આ સફર તેમની કારકિર્દીની સૌથી ખાસ ક્ષણોમાંની એક છે. કરણ જોહરે દિગ્દર્શક નીરજ ઘાયવાનની પ્રશંસા કરી અને સમગ્ર કાસ્ટ અને ક્રૂનો આભાર માન્યો.

નીરજ ઘાયવાને આ સિદ્ધિ પર ખુશી વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે “હોમબાઉન્ડ” ને વિશ્વભરમાંથી મળેલો પ્રેમ તેની સૌથી મોટી તાકાત છે. તેમના મતે આ ફક્ત એક ફિલ્મ નથી, પરંતુ અસંખ્ય યુવાનોની વાર્તા છે જે સિસ્ટમ અને સમાજની જટિલતાઓ સાથે ઝઝૂમીને પોતાના સપના પૂરા કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહે છે.

 

“હોમબાઉન્ડ” ની વાર્તા શું છે?

“હોમબાઉન્ડ” બે બાળપણના મિત્રો, શોએબ અને ચંદનની વાર્તા કહે છે, જેઓ પોલીસ અધિકારી બનવાનું સ્વપ્ન જુએ છે. પરંતુ તેમની સફર સરળ નથી. સામાજિક ભેદભાવ, નાણાકીય દબાણ અને સિસ્ટમની કઠોરતા વારંવાર તેમના માર્ગમાં આવે છે. આ ફિલ્મ મિત્રતા, ફરજ અને યુવાનો પર પડતા સામાજિક દબાણના વિષયોને સંવેદનશીલ રીતે રજૂ કરે છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ભારતીય સિનેમાની મજબૂત હાજરી

આ ફિલ્મનું વર્લ્ડ પ્રીમિયર કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં થયું હતું અને ટોરોન્ટો ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં પણ તેની પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી. “હોમબાઉન્ડ” માં કરણ જોહર સાથે અદાર પૂનાવાલા, અપૂર્વ મહેતા અને સોમન મિશ્રા છે, જ્યારે માર્ટિન સ્કોર્સીસ ફિલ્મના એક્ઝિક્યુટિવ પ્રોડ્યુસર છે. આ ફિલ્મ હાલમાં નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થઈ રહી છે. હવે બધાની નજર 22 જાન્યુઆરી પર છે કે “હોમબાઉન્ડ” અંતિમ ઓસ્કાર નોમિનેશન યાદીમાં સ્થાન મેળવે છે કે નહીં.

