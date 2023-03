કન્નડ અભિનેતા ચેતન કુમારની ધરપકડ, હિન્દુ ધર્મને લઈને કર્યું આ વિવાદાસ્પદ ટ્વિટ

કન્નડ ફિલ્મ અભિનેતા ચેતન કુમાર કોઈ અલગ ઓળખ પર નિર્ભર નથી. આ દરમિયાન ચેતન કુમાર વિશે મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ચેતન કુમારને હિંદુ ધર્મ વિરુદ્ધ વિવાદાસ્પદ ટ્વિટ કરવા બદલ બેંગ્લોર પોલીસે ધરપકડ કરી છે. તમને જણાવી દઈએ કે ચેતન કુમારે પોતાના ટ્વિટમાં કહ્યું છે કે હિંદુ ધર્મનું અસ્તિત્વ જુઠ્ઠું છે.

ચેતન કુમારની મુશ્કેલી વધી

વાસ્તવમાં, 20 માર્ચ, સોમવારે ચેતન કુમારે તેમના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલ પર હિન્દુ ધર્મને લઈને એક વિવાદાસ્પદ ટ્વીટ કર્યું છે. ચેતને તેના ટ્વીટમાં તે પાસાઓ તરફ ધ્યાન દોર્યું છે. જેના કારણે તે હિન્દુત્વને જુઠ્ઠાણા પર આધારિત હોવાનો દાવો કરી રહ્યો છે. આ ટ્વીટમાં ચેતન કુમારે લખ્યું કે- હિન્દુત્વ સંપૂર્ણ જૂઠાણા પર બનેલું છે. સાવરકર – ભારતીય રાષ્ટ્રની શરૂઆત જ્યારે રામ રાવણને હરાવીને અયોધ્યા પાછા ફર્યા – અસત્ય, 1992 બાબરી મસ્જિદ રામજન્મભૂમિ છે – એક જૂઠ, 2023 ઉરીગોડા-નાંજેગૌડા ટીપુના હત્યારા છે – અસત્ય, હિન્દુત્વને સત્યથી હરાવી શકાય છે હા- સત્ય સમાનતા છે. હિન્દુ ધર્મ વિરુદ્ધના આ વિવાદાસ્પદ શબ્દોના કારણે હવે કન્નડ ફિલ્મ અભિનેતા ચેતન કુમારની મંગળવારે બેંગલુરુની શેષાદ્રિપુરમ પોલીસે ધરપકડ કરી છે.

Kannada actor Chetan Kumar arrested by Seshadripuram police in Bengaluru after his tweet stating Hindutva is ‘built on lies’ went viral online.

Yesterday, Chetan tweeted that Hindutva is built on lies. A complaint was registered at Seshadripuram PS based on the tweet. The… https://t.co/rSkyw4gQvy

