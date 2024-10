કંગનાની ફિલ્મ ‘ઇમરજન્સી’ને મળ્યું સેન્સર સર્ટિફિકેટ

બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ કંગના રનૌત આજકાલ તેની આગામી ફિલ્મ ‘ઇમરજન્સી’ને કારણે ચર્ચામાં છે. કંગના લાંબા સમયથી આ ફિલ્મની રિલીઝ માટે લડત ચલાવી રહી હતી. ‘ઇમરજન્સી’નું ટ્રેલર રિલીઝ થયા બાદથી જ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. આ કારણોસર તેની રજૂઆત પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આવી સ્થિતિમાં હવે ફેન્સ માટે એક મોટા અને સારા સમાચાર આવી રહ્યા છે. કંગનાની ‘ઇમરજન્સી’ને સેન્સર સર્ટિફિકેટ મળ્યું છે. અભિનેત્રીએ પોતે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ માહિતી આપી છે.

We are glad to announce we have received the censor certificate for our movie Emergency, we will be announcing the release date soon. Thank you for your patience and support 🇮🇳

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 17, 2024